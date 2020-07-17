Вакцина проти Covid-19. Американські фахівці відповіли на найпоширеніші питання пандемія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Вакцинальні перегони» активно ведуть вчені зі всього світу

Чи повернеться звичне життя після того, як з’явиться коронавірусна вакцина?

Антикоронавірусна вакцина може з’явитися на початку наступного року, але це не означає, що життя одразу стане таким само, як до пандемії

Вчені по всьому світу працюють над створенням вакцини проти коронавірусу, і багато з них вважає, що хоча б один з препаратів випустять вже на початку наступного року. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, наразі трохи більше 20 вакцин перебувають на стадії клінічного тестування, і ще понад 130 – на стадії розробки, нагадує The Guardian.

Наразі видається, що найближчою до успіху є велика шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca, яка співпрацює з Оксфордським університетом у Великобританії над розробкою вакцини AZD1222. Вакцину створили на основі ослабленого аденовірусу, який викликає застуду у шимпанзе. За допомогою генної інженерії у цей аденовірус вбудували частину генетичного матеріалу SARS-CoV-2. Якщо після вакцинації в організм потрапить коронавірус, то він його вже розпізнає, і імунна система зможе атакувати ворога.

Сполучені Штати також активно включилися у «вакцинальні перегони», зокрема, з огляду на критичну ситуацію із захворюваністю всередині країни. З початку пандемії там зафіксовано понад 3,6 млн випадків Covid-19. Американський виробник Inovio заявив 30 червня, що його вакцина INO-4800 вже показала позитивні попередні результати у дослідженнях першої фази. Інший виробник з цієї країни, Moderna, заявив, про успішні випробування препарату: кажуть, під час тестування вакцина викликала сильну імунну реакцію у всіх 45 учасників дослідження – рівень антитіл у пацієнтів, які отримали найбільшу дозу, був у чотири рази вищим, ніж у пацієнтів, які вже вилікувалися від Covid-19.

Так, у випробуваннях брали участь 45 здорових людей у віці від 18 до 55 років. Вчені встановили, що під час прийому прототипу вакцини приблизно у половини випробовуваних були виявлені побічні ефекти. Вони включали втому, озноб, головний біль, біль в м’язах, а також больові відчуття безпосередньо в місці введення вакцини. Найбільш часто побічні ефекти виявлялись після повторного прийому. Дослідники відзначають, що результати першої фази тестування вакцини вони не виявили факторів, які привели б до припинення подальших випробувань. «Результати дослідження підтверджують необхідність подальшої розробки цієї вакцини», — констатують експерти.

Moderna оголосила, що розпочне наступний етап випробувань вже 27 липня, а до участі в цьому дослідженні запросять 30 тис. осіб. Учасники експериментальної групи отримають 100 мкг дози вакцини в перший день і ще одну дозу через 29 днів.

Двоє провідних американських експертів відповіли на найбільш гострі питання, пов’язані із вакциною від коронавірусу.

Як ви оцінюєте вірогідність того, що вакцина з’явиться на початку 2021 року?

Вірусолог та науковий співробітник Школи громадського здоров'я Колумбійського Університету, Анжела Расмуссен: Я – оптиміст. Ця вакцина не обов'язково буде ідеальною. Однак навіть часткової ефективності у нинішній ситуації достатньо. Потреба справді велика.

Лікар та професор у Школі громадського здоров’я Університету Джона Хопкінса в Балтіморі Анна Дурбін: Я вважаю, що двоє найвірогідніших вакцин-кандидатів визначаться до кінця цього року. Я більше переймаюся, що нескоро вдасться виробляти препарат у необхідній кількості.

Чому вакцина може бути лише частково ефективною?

Расмуссен: Якщо вакцина і не зможе запобігти зараженню, препарат забезпечить захист від важкого перебігу захворювання. Дослідження оксфордських вчених щодо вакцини компанії AstraZeneca свідчать про те, що воно запобігло запаленню в легенях вакцинованих мавп. У цьому сенсі вакцина, яка є частково ефективною, не зможе запобігти передачі чи зараженню, але якщо вона зможе зменшити ступінь тяжкості перебігу захворювання, це вже буде величезна користь для населення.

Якими є етапи створення вакцини?

Расмуссен: Під час випробувань першого етапу тестується лише безпечність препарату. Вакцина вводиться невеликій групі пацієнтів, щоб переконатися у відсутності негативних побічних ефектів. Випробування другої фази передбачає тестування і на безпеку, і на ефективність. Випробування третьої фази передбачає те саме, що й на другому етапі, однак тестування відбувається на більшій кількості людей.

Дурбін: Зазвичай мінімальний період від виявлення збудника до переходу до третьої фази становить приблизно 10 років. А може, і набагато довше.

Чому б не прискорити процедуру випробувань вакцини?

Расмуссен: По-перше, потрібно, щоб учасники дослідження тривалий час перебували у середовищі, де вони можуть заразитися. По-друге, потрібен час для визначення, як довго вироблятимуться антитіла, а отже, триватиме імунітет. Немає ніякого способу прискорити цей процес – лише спостерігати.

Дослідники констатують, що рівень антитіл у людей, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, з часом знижується. Що це означає для розробки вакцини?

Расмуссен: Можливо, нам знадобиться так званий бустер (допоміжні механізми, речовини для збільшення сили і швидкості дії основного препарату, – «Главком») для будь-якого типу вакцини – до речі, це не рідкість. Багато вакцини не забезпечують захист протягом усього життя.

Як скоро можна буде почати щеплювати громадян?

Расмуссен: У першу чергу, багато чого буде залежати від типу вакцини. Наприклад, вакцину Moderna дуже легко виготовити, але проблема полягає в тому, що її потрібно зберігати лише при низьких температурах – відтак, це вплине на логістику. Виходить, що таку вакцину можна легко виготовити, але поширювати її непросто. До того ж, першими мають отримати щеплення медпрацівники та працівники стратегічних підприємств. І лише потім – решта громадян.

Чи нема побоювань, що після виходу на ринок вакцини громадяни будуть відмовлятися щеплюватися?

Дурбін: Це справді проблема. У США досі бувають спалахи кору в громадах, які не роблять щеплення. Нам доведеться провести масштабну інформаційно-роз’яснювальну роботу, щоб люди зрозуміли: роблячи щеплення кожен захищає не лише себе, а й чиюсь бабусю.

Расмуссен: Існує поширена думка, що на наступний день після випуску вакцини життя знову нормалізується і стане таким саме, як до запровадження карантину. Це не так. І ще, особисто я неодмінно зроблю щеплення, коли почнуть випускати препарат.