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    У світі

    В Індії почали тестувати на людях вакцину від Covid-19

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    В Індії почали тестувати на людях вакцину від Covid-19 - В Індії почали тестувати на людях вакцину від Covid-19
    В Індії почали тестувати на людях вакцину від Covid-19

    Вакцина-кандидат, Covaxin, входить до числа майже двох десятків засобів, які проходять випробування на людях в усьому світі

    В Індії розпочалися перші випробування на людях нової вакцини проти коронавірусу.

    Про це повідомляє агентство AP.

    Індія розпочала свої перші випробування на людях потенційної вакцини проти коронавірусу, оскільки у другій за чисельністю населення країні світу зафіксували майже 49 тисяч нових випадків захворювання.

    Станом на суботу, 25 липня, в Індії загальне число підтверджених випадків коронавірусу перевищило 1,3 мільйона. Спалахи захворювання зафіксовані у 36 штатах країни. В Індії було зафіксовано 31 358 смертей, у тому числі 757 за останні 24 години.

    Індійський інститут медичних наук (AIIMS), провідний медичний навчальний заклад у столиці Індії Нью-Делі, повідомив, що у п’ятницю була введена перша доза пробної вакцини від Covid-19.

    Вакцина-кандидат, Covaxin, входить до числа майже двох десятків засобів, які проходять випробування на людях в усьому світі.

    AIIMS увійшов до 12 закладів, відібраних Індійською радою з медичних досліджень для проведення клінічних випробувань Covaxin.

    До слова, дослідники з Королівського коледжу Лондона виділили шість основних форм захворювання, що викликаються коронавірусом. Вони відрізняються одна від одної за симптомами і тяжкістю перебігу хвороби.

    Індія вакцинація населення коронавірус
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