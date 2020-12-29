Компанія Novavax почала третій етап випробувань Covid-вакцини у США

Novavax стала п’ятою компанією, яка проводить дослідження для виготовлення нової вакцини на території США

Міжнародна біотехнологічна компанія Novavax оголосила про початок третьої фази випробувань препарату NVX–CoV2373, який є ще одним кандидатом на вакцину від коронавірусу.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

«В умовах пандемії Covid–19, що вирує по всьому світу, це випробування є дуже важливим кроком у створенні глобального асортименту безпечних та ефективних вакцин для захисту всього населення у світі», – заявив президент і головний виконавчий директор Novavax Стенлі Ерк.

Зазначається, що третій етап проводиться за підтримки американських партнерів та уряду США під егідою операції Warp Speed. Як очікується, у ньому візьмуть участь 30 тисяч осіб більш ніж у сотні міст США та Мексики.

До завершальної фази випробувань долучені, в тому числі, Національний інститут алергії та інфекційних захворювань, Національний інститут здоров’я (NIH), спеціалізовані установи МОЗ та міноборони США.

Таким чином, Novavax стала п’ятою компанією, яка проводить дослідження для виготовлення нової вакцини на території Сполучених Штатів.

Як повідомлялося, в Україні до кінця 2021 року потрібно вакцинувати 30-35 мільйонів осіб, щоб подолати пандемію Covid-19.

Нагадаємо, керівник Офісу президента розповів, з ким домовляється Україна про Covid-вакцину.

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Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.

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24 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив «Главкому» , що Україна зможе приймати 300 тисяч доз вакцин від Covid-19 на тиждень.

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