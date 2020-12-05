У ВООЗ заявили, що вакцина не захистить від коронавірусу на все життя

За даними ВООЗ вакцина від Covid-19 може бути готовою до кінця 2020 року

У ВООЗ радять не розслаблятися через появу вакцини від коронавірусу

Вакцина від коронавірусної інфекції не може дати людині, яка зробила щеплення, захист від вірусу на все життя.

Про це заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій Майкл Раян на брифінгу в Женеві.

«Ми <...> бачимо нові дані про те, що захист може не тривати все життя, тому можливе повторне зараження», – наводить Reuters його слова.

Раян зазначив, що вакцинація – найважливіший інструмент в боротьбі з пандемією коронавірусу, при цьому «вкрай важливо продовжувати дотримуватися тих заходів, які були введені раніше, дотримуватися правил гігієни, носити маски».

«Ми всі втомилися, але необхідно бути реалістичними», – підкреслив він.

До слова, Україна шукає можливості закупити вакцину проти Covid-19 через Бразилію. Однак там тестують і російську вакцину, яка у світі отримала шквал критики через її сумнівну дію.

Також зазначимо, що фінансисти оцінили обсяг майбутнього ринку вакцин від коронавірусу у понад $10 мільярдів. У своїх прогнозах банки припускають, що людям доведеться вакцинуватися від Covid-19 щорічно, як і від грипу, а середня ціна за дозу вакцини становитиме $20.

Нагадаємо, що Степанов не виключає можливість закупівлі російської вакцини від Covid-19.

Як повідомлялося, ізраїльський інфекціоніст заявив, що російську вакцину від коронавірусу не порадить навіть ворогу.

До слова, Офіс президента розглядає три варіанти отримання вакцини від Covid-19.

За даними ВООЗ вакцина від Covid-19 може бути готовою до кінця 2020 року.