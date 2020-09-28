Вперше Організацію Чорноморського співробітництва може очолити український дипломат



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Український дипломат вперше претендує на посаду генсека ОЧЕС

Як кандидат на пост генсека Боднар виділив низку пріоритетів

Україна вперше за час діяльності Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) висуває свого кандидата на пост генерального секретаря. Ним став заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України в Facebook.

Як кандидат на пост генсека Боднар виділив низку пріоритетів:

розвиток бізнес-сектора, відновлення регіональної бізнес-активності на основі ОЧЕС

впровадження сучасних технологій у діяльність ОЧЕС для ефективного обміну інформацією, створення нових цифрових майданчиків

цифровізація в рамках ОЧЕС як одна з рушійних сил подальшої кооперації між країнами-учасницями

альтернативна енергетика та реалізація проектів з використанням водню

«блакитна економіка» - розвиток економіки моря: морських комунікацій, портів, використання водних ресурсів для економічного зростання при збереженні морської екосистеми.

Зазначимо, ОЧЕС була заснована в 1992 році в Стамбулі, а її метою є розвиток взаємовигідного економічного співробітництва і торгівлі в регіоні. До організації входять Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина та Україна.