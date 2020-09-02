МЗС прокоментувало «маячню» про 200 українських екстремістів у Білорусі



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Намагання Росії представити своїх зелених чоловічків в Білорусі як українських екстремістів - це дешевий і програшний трюк - Дмитро кулеба

Табори з підготовки екстремістів в Україні є плодом хворобливої фантазії тих, хто надав такі дані моєму російському колезі Сергію Лаврову - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що йому «не хочеться навіть коментувати цю маячню» про 200 українських екстремістів у Білорусі. Про це Кулеба написав на своїй сторінці у Facebook.

Водночас Кулеба зазначив, що у в рамках боротьби з російською дезінформацією він чітко наведе буквально п’ять тез по темі:

1. 200 українських екстремістів, яких Україна начебто направила до Білорусі для дестабілізації ситуації, і табори з підготовки екстремістів в Україні є плодом хворобливої фантазії тих, хто надав такі дані моєму російському колезі Сергію Лаврову.

2. Україна не вела, не веде і не вестиме жодної підривної діяльності проти Білорусі.

3. Росія навпаки заявляє, що вже направила деяких своїх «фахівців» до Білорусі і готова направити їх ще більше.

4. Намагання Росії представити своїх зелених чоловічків в Білорусі як українських екстремістів - це дешевий і програшний трюк.

І головне:

5. Воістину, як каже прислів'я: «злодій кричить - тримайте злодія».

Також заступник міністра закордонних справ Василь Боднар додав, що «тотальна брехня Росії про Україну системно транслюється на Білорусь».

«Вагнерівці» не спрацювали, тепер Кремль везе до Мінська інших «козачків» чи «зелених чоловічків», а відповідальність хоче перекинути на нас. Не вийде! «На злодію і шапка горить!», - написав український дипломат у Facebook.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в перекиданні у Білорусь сотень екстремістів для дестабілізації ситуації в країні. Лавров запевнив, що у Росії є підтверджена інформація, що діяльність з дестабілізації ситуації в Білорусії ведеться з території України. Зокрема, є дані приблизно про 200 екстремістів, підготовлених для участі в білоруських подіях і вони знаходяться в республіці.

Також нагадаємо, що 27 серпня російський президент Путін визнав: Росія готується до силового втручання у білоруські протести. «У Росії сформований резерв із співробітників правоохоронних органів, що за необхідності надасть допомогу Білорусі», - заявив Путін.