В МЗС відреагували на намір Угорщини продовжити вето на засіданнях Україна-НАТО



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Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто наголосив, що Угорщина зберігатиме вето на засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів

Законодавство ніхто не змінюватиме на вимогу Угорщини, зазначив заступник міністра закордонних справ України

Українське законодавство ніхто не змінюватиме на вимогу іноземної країни.

Про це у Twitter написав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

Раніше посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто наголосив, що Угорщина зберігатиме вето на засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів.

«Стара пісня про нове» — так можна назвати слова Посла Угорщини про наші закони. Українське законодавство ніхто не змінюватиме на вимогу іноземної країни! Трактуємо такі закиди як відхід від конструктивного треку, над яким працюють міністри Дмитро Кулеба та Петер Сіярто», — написав Боднар.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 29 травня відвідав з робочим візитом Угорщин у, де зустрівся з угорським колегою Петером Сіярто.

Наприкінці жовтня 2019 року Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО стосовно України і у листопаді голова комітету парламенту Угорщини з питань національної єдності Янош Бенцик заявив, що Угорщина і надалі послідовно блокуватиме зближення України із Північноатлантичним альянсом та ЄС.

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