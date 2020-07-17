МЗС про перевірку російських військ на кордоні: це погроза силою



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Росіяни проводять перевірку військ на кордоні з Україною

Заступник міністра закордонних справ прокоментував «брязкання зброєю» армії РФ на кордоні з Україною

Раптову перевірку Росією боєготовності військ на кордоні з Україною не можна трактувати інакше, як погрозу силою.

Про це у Twitter написав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

«Тільки не називайте мене алярмістом чи панікером... Такі раптові перевірки боєготовності військ РФ, особливо на нашому кордоні, не можна трактувати інакше, як погроза силою. Хай мене юристи виправляють, якщо я помиляюся. А вчора хтось говорив, що агресивних планів немає...», - зазначив дипломат.

17 липня стало відомо, що Путін доручив провести раптову перевірку армії. Перевірка торкнеться військ, розташованих, зокрема, поблизу кордону з Україною. Такі дії проводиться для оцінки рівня підготовки армії, а також для вирішення про допуск об'єднань і військових частин до навчання «Кавказ-2020».

Міністр оборони Андрій Таран вже заявив, що через російські військові навчання «Кавказ-2020», які відбудуться в другій декаді вересня, Міноборони України також хоче провести військові навчання в цей час.

Як повідомлялося, нещодавно на полігонах анексованого Криму Росія розпочала двосторонні батальйонні тактичні навчання з підрозділами армійського корпусу Чорноморського флоту РФ.

11 липня в окупованому Криму помітили колону російської військової техніки, яка рухалася у напрямку Сімферополя. Більшу частину техніки складали військові вантажівки з відкритим кузовом.