  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    МЗС про перевірку російських військ на кордоні: це погроза силою

    • Розсилка
    Росіяни проводять перевірку військ на кордоні з Україною&nbsp; - МЗС про перевірку російських військ на кордоні: це погроза силою
    Росіяни проводять перевірку військ на кордоні з Україною 

    Заступник міністра закордонних справ прокоментував «брязкання зброєю» армії РФ на кордоні з Україною

    Раптову перевірку Росією боєготовності військ на кордоні з Україною не можна трактувати інакше, як погрозу силою.

    Про це у Twitter написав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

    «Тільки не називайте мене алярмістом чи панікером... Такі раптові перевірки боєготовності військ РФ, особливо на нашому кордоні, не можна трактувати інакше, як погроза силою. Хай мене юристи виправляють, якщо я помиляюся. А вчора хтось говорив, що агресивних планів немає...», - зазначив дипломат.

    17 липня стало відомо, що Путін доручив провести раптову перевірку арміїПеревірка торкнеться військ, розташованих, зокрема, поблизу кордону з Україною. Такі дії проводиться для оцінки рівня підготовки армії, а також для вирішення про допуск об'єднань і військових частин до навчання «Кавказ-2020».

    Міністр оборони Андрій Таран вже заявив, що через російські військові навчання «Кавказ-2020», які відбудуться в другій декаді вересня, Міноборони України також хоче провести військові навчання в цей час.

    Як повідомлялося, нещодавно на полігонах анексованого Криму Росія розпочала двосторонні батальйонні тактичні навчання з підрозділами армійського корпусу Чорноморського флоту РФ.

    11 липня в окупованому Криму помітили колону російської військової техніки, яка рухалася у напрямку Сімферополя. Більшу частину техніки складали військові вантажівки з відкритим кузовом.

    Дивіться також:
    МЗС Росія Міноборони армія Путін військові навчання агресія військові Василь Боднар кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ