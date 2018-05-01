  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Вперше в історії Європолом керуватиме жінка

    Катрин де Боллє з 1 травня офіційно стала виконавчим директором Європейського поліцейського управління
    Посаду виконавчого директора Європейського поліцейського управління (Європолу) з вівторка, 1 травня, офіційно зайняла бельгійка Катрин де Боллє. Про це пише Європейська правда. Зазначено, що вперше в історії Європол очолила жінка. Вона замінила на посаді британця Роба Вейнрайта, мандат якого закінчився 1 травня. Мандат виконавчого директора
    • Вчора, 17:15
    • Розсилка
    <span>Катрин де Боллє з 1 травня офіційно очолила Європол</span>
    Катрин де Боллє з 1 травня офіційно очолила Європол

    Катрин де Боллє з 1 травня офіційно стала виконавчим директором Європейського поліцейського управління

    Посаду виконавчого директора Європейського поліцейського управління (Європолу) з вівторка, 1 травня, офіційно зайняла бельгійка Катрин де Боллє. Про це пише Європейська правда.

    Зазначено, що вперше в історії Європол очолила жінка. Вона замінила на посаді британця Роба Вейнрайта, мандат якого закінчився 1 травня. Мандат виконавчого директора Європолу розрахований на чотири роки і може продовжуватися тільки один раз.

    Зазначається, що 48-річна Катрин де Боллє - юрист за освітою, була офіцером жандармерії, а потім кримінальної поліції. У 2012 році вона стала генеральним комісаром Федеральної поліції Бельгії, ставши першою жінкою на цій посаді.

    Раніше ЦРУ вперше очолила жінка.

     

    Читайте також
    Європа поліція жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ