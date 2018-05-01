Вперше в історії Європолом керуватиме жінка

Катрин де Боллє з 1 травня офіційно стала виконавчим директором Європейського поліцейського управління

Посаду виконавчого директора Європейського поліцейського управління (Європолу) з вівторка, 1 травня, офіційно зайняла бельгійка Катрин де Боллє. Про це пише Європейська правда. Зазначено, що вперше в історії Європол очолила жінка. Вона замінила на посаді британця Роба Вейнрайта, мандат якого закінчився 1 травня. Мандат виконавчого директора



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Катрин де Боллє з 1 травня офіційно очолила Європол

Катрин де Боллє з 1 травня офіційно стала виконавчим директором Європейського поліцейського управління

Посаду виконавчого директора Європейського поліцейського управління (Європолу) з вівторка, 1 травня, офіційно зайняла бельгійка Катрин де Боллє. Про це пише Європейська правда.

Зазначено, що вперше в історії Європол очолила жінка. Вона замінила на посаді британця Роба Вейнрайта, мандат якого закінчився 1 травня. Мандат виконавчого директора Європолу розрахований на чотири роки і може продовжуватися тільки один раз.

Зазначається, що 48-річна Катрин де Боллє - юрист за освітою, була офіцером жандармерії, а потім кримінальної поліції. У 2012 році вона стала генеральним комісаром Федеральної поліції Бельгії, ставши першою жінкою на цій посаді.

Раніше ЦРУ вперше очолила жінка.