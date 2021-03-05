Вперше в історії Папа Римський прибув до Іраку

Папа Римський Франциск і прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Казимі в аеропорту в Багдаді, 5 березня 2021 року

Понтифік хоче закликати жителів Близького Сходу до міжрелігійного миру та діалогу

Папа Римський Франциск прибув до Іраку з першим в історії папським візитом. Це також і перша його міжнародна поїздка з початку пандемії коронавірусу, пише BBC.

Під час візиту Папи в Багдаді посилили охорону порядку після нещодавніх ракетних обстрілів та авіаударів. Для захисту Папи залучили близько 10 тисяч співробітників іракських сил безпеки. Окрім цього в Багдаді була введена комендантська година, аби не допустити поширення Covid-19.

Також Папа погодився на те, щоб його пересування відбувалося в броньованому автомобілі, чого не допускалося під час попередніх подорожей.

«Це знакова поїздка і борг перед країною, яка була замучена протягом стількох років», – сказав Франциск.

Біля трапу літака Папу зустрічав прем’єр-міністр Іраку Мустафа Абдель Латіф Мушетт. Діти в національному вбранню вручили Папі квіти.

У перший день передбачається зустріч з представниками влади та громадянського суспільства в президентському палаці та з єпископами, духовенством, чернецтвом і катехитами у сиро-католицькому катедральному соборі.

Під час подорожі Папа Римський спробує заспокоїти християнську громаду і налагодити міжрелігійний діалог, зустрівшись з самим шановним шиїтським мусульманським священнослужителем Іраку. Він також відслужить месу на стадіоні в Ербілі, що на півночі країни.

Раніше Франциск сказав, що іракських християн не можна «підвести вдруге» після того, як Папа Іван Павло II скасував плани поїздки в 1999 році, коли зірвалися переговори з урядом тодішнього президента Саддама Хусейна.

З 1999 року чисельність однієї з найстаріших християнських громад світу різко впала з 1,4 мільйона до приблизно 250 тисяч, що становить менше ніж 1% населення країни. Більшість з них бігли за кордон, щоб уникнути насильства.