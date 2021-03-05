Папа Римський розпочав перший закордонний візит від початку пандемії

Папа Римський заявив, що в Іраку подасть руку «братам і сестрам, представникам інших релігій»

Папа Франциск їде до Іраку як «паломник миру»

Сьогодні, 5 березня, Папа Римський Франциск розпочинає чотириденний візит до Іраку. Він заявив, що їде як «паломник миру» до знекровленої війною країни з мусульманською більшістю.

84-річний понтифік заявив у відеозверненні, опублікованому 4 березня, що подасть руку «братам і сестрам, представникам інших релігій», а також наголосив на великих випробуваннях, яких зазнали християнські громади Іраку за останні десятиліття.

«Я приїжджаю покаянним паломником, щоб благати у Господа прощення і примирення після багатьох років війни та тероризму», – наголосив папа Франциск.

Цей візит є першою закордонною поїздкою Папи Римського відтоді, як рік тому у всьому світі розпочалася коронавірусна пандемія.

До його прибуття у Багдаді та в священному шиїтському місті Наджаф бачили привітальні банери, прикрашені зображенням понтифіка та титулом арабською мовою.

Нещодавно Папа Римський Франциск в інтерв'ю журналісту і лікарю Нельсону Кастро розповів, що має намір померти в Римі або перебуваючи на своїй посаді, або на посаді почесного папи.

Дос слова, Папа Римський Франциск 13 січня отримав щеплення від коронавірусу вакциною компанії Pfizer.

84-річний понтифік став одним з перших, кому зробили щеплення на території Ватикану.

Джерело: Радіо Свобода