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    Папа Римський розпочав перший закордонний візит від початку пандемії

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    Папа Римський заявив, що в Іраку&nbsp;подасть руку &laquo;братам і сестрам, представникам інших релігій&raquo; - Папа Римський розпочав перший закордонний візит від початку пандемії
    Папа Римський заявив, що в Іраку подасть руку «братам і сестрам, представникам інших релігій»
    Фото з відкритих джерел

    Папа Франциск їде до Іраку як «паломник миру»

    Сьогодні, 5 березня, Папа Римський Франциск розпочинає чотириденний візит до Іраку. Він заявив, що їде як «паломник миру» до знекровленої війною країни з мусульманською більшістю.

    84-річний понтифік заявив у відеозверненні, опублікованому 4 березня, що подасть руку «братам і сестрам, представникам інших релігій», а також наголосив на великих випробуваннях, яких зазнали християнські громади Іраку за останні десятиліття.

    «Я приїжджаю покаянним паломником, щоб благати у Господа прощення і примирення після багатьох років війни та тероризму», – наголосив папа Франциск.

    Цей візит є першою закордонною поїздкою Папи Римського відтоді, як рік тому у всьому світі розпочалася коронавірусна пандемія.

    До його прибуття у Багдаді та в священному шиїтському місті Наджаф бачили привітальні банери, прикрашені зображенням понтифіка та титулом арабською мовою.

    Нещодавно Папа Римський Франциск в інтерв'ю журналісту і лікарю Нельсону Кастро розповів, що має намір померти в Римі або перебуваючи на своїй посаді, або на посаді почесного папи.

    Дос слова, Папа Римський Франциск 13 січня отримав щеплення від коронавірусу вакциною компанії Pfizer.

    84-річний понтифік став одним з перших, кому зробили щеплення на території Ватикану.

    Джерело: Радіо Свобода

    Теги: Ірак Папа Римський епідемія
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