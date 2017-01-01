У КНДР заявили, що нова балістична ракета здатна досягти усієї території США
- Сьогодні, 07:57
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Міжконтинентальна балістична ракета ракета Hwasong-15 вчора піднялась на висоту 4475 км і пролетіла 950 км
Північна Корея заявила про успішне випробування міжконтинентальної ракети Hwasong-15.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що випробування ракети, яке відбулось 28 листопада, було успішним. Міжконтинентальна балістична ракета ракета Hwasong-15 піднялась на висоту 4475 км і пролетіла 950 км.
У КНДР заявили, що це найпотужніша ракета і вона може досягнути усієї території США.
Наразі незрозуміло, чи вона здатна переносити велику ядерну боєголовку.
Президент США Дональд Трамп вже обговорив новий запуск ракети КНДР з прем'єр-міністром Японії і президентом Південної Кореї, заявивши, що запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети представляє серйозну загрозу всьому світу.
Ввечері 28 листопада стало відомо, що Північна Корея провела черговий запуск балістичної ракети з провінції Південний Пхеньян.
Пентагон підтвердив запуск ракети з боку КНДР.
Наразі відомо, що балістична ракета пролетіла близько 1000 км і впала в Японське море. Південна Корея вже провела ракетні навчання у відповідь на дії КНДР.
Рада Безпеки ООН сьогодні проведе екстрене засідання у зв'язку з новим пуском балістичної ракети.
Попереднє випробування КНДР провела у середині вересня. За оцінкою спеціалістів, ракета сягнула висоти 770 км і пролетіла приблизно 3700 км. Перед тим, як впасти у Тихий океан, вона пролетіла над японським островом Хоккайдо.
У вівторок повідомлялося, що авторитетні експерти в американському уряді переконані в тому, що Пхеньян має провести нове випробування балістичної ракети протягом декількох наступних днів.
Раніше у 28 листопада представник уряду Японії заявив про те, що вони зафіксували типові радіосигнали в КНДР, після яких зазвичай Пхеньян проводить запуски ракет. Однак при цьому дані із супутників не фіксують того, що в КНДР ведуться відповідні приготування.