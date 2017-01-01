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    У КНДР заявили, що нова балістична ракета здатна досягти усієї території США

    Міжконтинентальна балістична ракета ракета Hwasong-15 вчора піднялась на висоту 4475 км і пролетіла 950 км
    Північна Корея заявила про успішне випробування міжконтинентальної ракети Hwasong-15. Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що випробування ракети, яке відбулось 28 листопада, було успішним. Міжконтинентальна балістична ракета ракета Hwasong-15 піднялась на висоту 4475 км і пролетіла 950 км. У КНДР заявили, що це найпотужніша ракета і
    • Сьогодні, 07:57
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    Лідер КНДР Кім Чен Ин під час ракетного випробування, архівне фото
    Лідер КНДР Кім Чен Ин під час ракетного випробування, архівне фото

    Міжконтинентальна балістична ракета ракета Hwasong-15 вчора піднялась на висоту 4475 км і пролетіла 950 км

    Північна Корея заявила про успішне випробування міжконтинентальної ракети Hwasong-15.

    Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що випробування ракети, яке відбулось 28 листопада, було успішним. Міжконтинентальна балістична ракета ракета Hwasong-15 піднялась на висоту 4475 км і пролетіла 950 км.

    У КНДР заявили, що це найпотужніша ракета і вона може досягнути усієї території США.

    Наразі незрозуміло, чи вона здатна переносити велику ядерну боєголовку.

    Президент США Дональд Трамп вже обговорив новий запуск ракети КНДР з прем'єр-міністром Японії і президентом Південної Кореї, заявивши, що запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети представляє серйозну загрозу всьому світу.

    Ввечері 28 листопада стало відомо, що Північна Корея провела черговий запуск балістичної ракети з провінції Південний Пхеньян.

    Пентагон підтвердив запуск ракети з боку КНДР.

    Наразі відомо, що балістична ракета пролетіла близько 1000 км і впала в Японське море. Південна Корея вже провела ракетні навчання у відповідь на дії КНДР.

    Рада Безпеки ООН сьогодні проведе екстрене засідання у зв'язку з новим пуском балістичної ракети.

    Попереднє випробування КНДР провела у середині вересня. За оцінкою спеціалістів, ракета сягнула висоти 770 км і пролетіла приблизно 3700 км. Перед тим, як впасти у Тихий океан, вона пролетіла над японським островом Хоккайдо.

    У вівторок повідомлялося, що авторитетні експерти в американському уряді переконані в тому, що Пхеньян має провести нове випробування балістичної ракети протягом декількох наступних днів.

    Раніше у 28 листопада представник уряду Японії заявив про те, що вони зафіксували типові радіосигнали в КНДР, після яких зазвичай Пхеньян проводить запуски ракет. Однак при цьому дані із супутників не фіксують того, що в КНДР ведуться відповідні приготування. 

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