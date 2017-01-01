США в ООН закликали всі країни перервати з КНДР дипломатичні відносини та торгівлю
- Сьогодні, 02:51
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Постійний представник США при ООН виступила із різкою пропозицією щодо Північної Кореї
США закликають всі держави перервати дипломатичні відносини й торгівлю з КНДР, а також припинити всі зв'язки з нею.
Про це заявила постпред США при ООН Ніккі Гейлі, пише «Інтерфакс-Україна».
«Ми закликаємо сьогодні всі країни припинити всі зв'язки з Північною Кореєю. Крім повного виконання всіх санкцій ООН, всі країни повинні перервати всі дипломатичні відносини з Північною Кореєю і обмежити військове, науково-технічне або торговельне співробітництво. Вони також повинні припинити торгівлю з режимом, зупинити весь експорт і імпорт, а також відправити всіх робочих з КНДР», - заявила вона в ході засідання Радбезу ООН щодо КНДР.
Нагадаємо, у середу президент США Дональд Трамп анонсував додаткові санкції проти Північної Кореї у зв'язку з черговим запуском балістичної ракети. Президент Франції Еммануель Макрон також закликав Росію та Китай посилити санкції проти КНДР
Як відомо, Пхеньян заявив про те, що 29 листопада випробував нову ракету Хвасонг-15, яка може досягнути будь-якої частини США.
Міністр оборони США у відповідь заявив, що КНДР створила такі ракети, які можуть загрожувати будь-кому у світі.
Китай закликав Північну Корею утриматися від подальших провокацій.
29 листопада Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у зв'язку з новим пуском балістичної ракети КНДР.