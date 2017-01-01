Радбез ООН засудив пуск ракети КНДР, але заяви не буде

Офіційної заяви Радбезу чи його голови щодо північнокорейського пуску ракети не буде

Члени Ради Безпеки ООН в ході екстреного засідання, скликаного після нового ракетного випробування КНДР, засудили північнокорейський пуск. Проте офіційної заяви для преси Радбез ООН випускати не буде. На питання журналістів, чи буде випущено заяву Радбезу чи заяву голови Ради, постпред Італії при ООН Себастьяно Карді, який є головою РБ ООН в



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Глава КНДР Кім Чен Ин спостерігає за пуском ракети

Офіційної заяви Радбезу чи його голови щодо північнокорейського пуску ракети не буде

Члени Ради Безпеки ООН в ході екстреного засідання, скликаного після нового ракетного випробування КНДР, засудили північнокорейський пуск.

Проте офіційної заяви для преси Радбез ООН випускати не буде.

На питання журналістів, чи буде випущено заяву Радбезу чи заяву голови Ради, постпред Італії при ООН Себастьяно Карді, який є головою РБ ООН в листопаді, відповів: «Ні, заяви не буде».

Як відомо, Пхеньян заявив про те, що 29 листопада випробував нову ракету Хвасонг-15, яка може досягнути будь-якої частини США.

Міністр оборони США у відповідь заявив, що КНДР створила такі ракети, які можуть загрожувати будь-кому у світі.

Китай закликав Північну Корею утриматися від подальших провокацій.

У середу президент США Дональд Трамп анонсував додаткові санкції проти Північної Кореї у зв'язку з черговим запуском балістичної ракети. Президент Франції Еммануель Макрон також закликав Росію та Китай посилити санкції проти КНДР.

Також США закликали всі держави перервати дипломатичні відносини й торгівлю з КНДР, а також припинити всі зв'язки з нею.