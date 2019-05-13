Впливові архієреї відмовляються їхати до Києва на запрошення Філарета



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Митрополити Епіфаній, Михаїл та Симеон завтра будуть поза межами Києва Фото: volyn.tabloyid.com

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл співслужитиме із митрополитом Симеоном у Вінниці, а не у Києві з Філаретом

Митрополит Луцький і Волинський Православної церкви України Михаїл відмовив почесному патріарху Філарету приїхати до Києва у вівторок 14 травня на традиційне молитовне святкування на честь священномученика Макарія. Про це владика Михаїл розповів в інтерв’ю «Главкому». Нагадаємо, святого Макарія вважають неофіційним покровителем Київського патріархату і саме 14 травня 1966 року Філарет був призначений архієпископом Київським і Галицьким.

Архієрей зізнався, що запрошення на урочистості в столиці отримав тільки 13 травня і через попередні плани не відвідає столицю, натомість поїде до Вінниці, куди його запросив приїхати митрополит Вінницький Симеон. «Набагато раніше, десь місяць тому я отримав запрошення від митрополита Симеона. Він просив мене про підтримку тому, що у нього є загострення у стосунках між ним і Московським патріархатом. Я йому допомагав кадрами, направляв до нього священнослужителів», - розповів митрополит Михаїл.

За його словами, на Вінниччині брак кадрів, оскільки до Православної церкви переходять парафії, а священнослужителів немає. «Я із семінарії, із тих кадрових резервів, які у мене були, направляв людей до митрополита Симеона. От він мене і запросив спільно відвідати богослужіння, на що я погодився. Я ж не можу відміняти одне і погоджуватися на інше», - зазначив архієрей.

Напередодні почесний патріарх Філарет розіслав запрошення на бланках УПЦ КП до архієреїв Православної церкви України на традиційне молитовне святкування на честь священномученика Макарія до Києва, яке відбудеться у Володимирському соборі.

Як повідомлялося раніше, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній повідомив, що проігнорує запрошення Філарета взяти участь у богослужінні 14 травня у Володимирському соборі.

Напередодні ж почесний Патріарх Православної церкви України Філарет звинуватив Предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія у порушенні домовленностей, які ухвалив архієрейський собор. Філарет заявив, що було рішення архієрейського собору, що Епіфаній представляє українську церкву ззовні, а керуватиме українською церквою він, Філарет, як патріарх. «Така була домовленість. На цьому наполягав і президент. Зараз не так», - констатував колишній патріарх УПЦ КП.

Наразі, за словами Філарета, в нього немає жодних стосунків із Епіфанієм, тому що «порушується те, до чого ми домовилися, що ухвалив архієрейський собор». У зв'язку з цим деякі засоби масової інформації заявляють, що патріарх Філарет хоче відновити та очолити УПЦ КП, а також відсторонити від влади Епіфанія. Саме тому патріарх начебто і запросив 14 травня до столиці єпископів ПЦУ.

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