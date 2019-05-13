Епіфаній проігнорує запрошення Філарета взяти участь у богослужінні 14 травня у Володимирському соборі



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Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній наразі перебуває у Маріуполі

Філарет запросив митрополита Епіфанія вшанувати пам'ять священномученика Макарія у Володимирському соборі 14 травня

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній не приїде на вшанування пам'яті священномученика Макарія у Володимирському соборі. Про це повідомили в прес-службі ПЦУ, пише УНН.

«Завтра митрополит Епіфаній перебуває із давним-давно запланованим візитом у Маріуполі», - зазначили в прес-службі у відповідь на питання, чи буде завтра предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній на вшануванні пам'яті священномученика Макарія у Володимирському соборі.

Нагадаємо, раніше патріарх Київський Філарет запросив митрополита Епіфанія вшанувати пам'ять священномученика Макарія у Володимирському соборі 14 травня. Разом з тим, патріарх дорікнув главі ПЦУ, що після інтронізації Епіфаній жодного разу з ним не звершував Божественну літургію - протягом п’яти місяців.

На думку директора Центру релігійної безпеки Дмитра Горєвого, спільна служба Філарета з предстоятелем Православної церкви України неможлива, оскільки Філарет не може поступитися першим місцем у службі, яке, за правилами, належить предстоятелю Церкви.