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    Суспільство

    Епіфаній проігнорує запрошення Філарета взяти участь у богослужінні 14 травня у Володимирському соборі

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    Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній наразі перебуває у Маріуполі - Епіфаній проігнорує запрошення Філарета взяти участь у богослужінні 14 травня у Володимирському соборі
    Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній наразі перебуває у Маріуполі

    Філарет запросив митрополита Епіфанія вшанувати пам'ять священномученика Макарія у Володимирському соборі 14 травня

    Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній не приїде на вшанування пам'яті священномученика Макарія у Володимирському соборі. Про це повідомили в прес-службі ПЦУ, пише УНН.

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    «Завтра митрополит Епіфаній перебуває із давним-давно запланованим візитом у Маріуполі», - зазначили в прес-службі у відповідь на питання, чи буде завтра предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній на вшануванні пам'яті священномученика Макарія у Володимирському соборі.

    Нагадаємо, раніше патріарх Київський Філарет запросив митрополита Епіфанія вшанувати пам'ять священномученика Макарія у Володимирському соборі 14 травня. Разом з тим, патріарх дорікнув главі ПЦУ, що після інтронізації Епіфаній жодного разу з ним не звершував Божественну літургію - протягом п’яти місяців.

    На думку директора Центру релігійної безпеки Дмитра Горєвого, спільна служба Філарета з предстоятелем Православної церкви України неможлива, оскільки Філарет не може поступитися першим місцем у службі, яке, за правилами, належить предстоятелю Церкви.

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