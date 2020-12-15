Впливовий митрополит назвав найгостріші питання, які стримують розвиток в ПЦУ

Українська церква не має права варити миро і їй заборонено мати єпархії та парафії за межами країни.

15 грудня минає друга річниця Об’єднавчого собору за участі архієреїв трьох православних церков України

Українська церква не має права варити миро і їй заборонено мати єпархії та парафії за межами країни. Ці питання є найгострішими для помісної церкви. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

«Ці питання озвучив почесний патріарх Філарет, вони є гострими. Вони не лише є точкою зору почесного патріарха. Ми ж самі (єпископи ПЦУ) на них не маємо відповіді. Окрім діаспори, є ще миро. Була звичка, традиція, позиція, якщо бажаєте, варити його у нас, а тепер не можна. І третє — що робити з тим миром, яке ми вже наварили і забрали ще від патріарха Філарета? Ми ним користуємося, чи ми з ним що робимо? Все ж таки це святиня. Куди його дівати, як його тепер вважати? Миром справжнім, яким ми помазуємо під час хрещення чи освячення престолів, чи це вже не миро стало? Як тепер до цього ставитися?», – пояснює проблему Михаїл.

За його словами, керівництво Церкви не шукає відповідей на ці питання.

Михаїл зазначив, що треба колективно ухвалити рішення. «Право говорити мають всі, а всі мовчать, чекають, що хтось нам розкаже, як ми маємо зробити. Ми ж всі про це маємо говорити. Життя церкви — це не питання однієї особистості: давайте це спихнемо на предстоятеля чи на Філарета, чи ще на когось. Церква — загальний організм, а не організм однієї особи… Немає такого: один відповідає, а інші не відповідають. Відповідають всі», – додав владика.

«Варіантів може бути два. Перший – голова у піску, ми зараз в цій позі стоїмо. Другий – радикальний: почати варити самим. А які ж тут ще варіанти? Третього нема. Звичайно, ми будемо думати про наслідки і в першому варіанті, і в другому. Наслідки будуть у будь-якому разі, яке б рішення ми не ухвалили. А от які саме наслідки – інше питання», – зазначив Михаїл.

Водночас митрополит Луцький і Волинський не може прорахувати реакцію Константинополя. «Я не настільки глибоко спілкуюся з Константинополем, щоби знати… Потрібно особисто знати людей, які приймають в Константинополі рішення. Адже не тільки Вселенський патріарх вирішує. У нього ж радники, як вони на це відреагують, питання».

15 грудня минає друга річниця Об’єднавчого собору за участі архієреїв трьох православних церков України. Цей захід відкрив шлях до створення Православної церкви України (ПЦУ/УПЦ).

Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

Із 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

РПЦ не визнає рішення Вселенського патріархату та розірвала канонічне спілкування з Фанаром та церквами, які визнали ПЦУ.

Читайте детальніше тут: Митрополит Михаїл: ПЦУ не має відповідей на багато питань. У всіх голова в піску