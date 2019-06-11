Патріарх Філарет: Ми отримали Томос, але не такий, на який очікували



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Один із наслідків отримання такого Томосу - Українська церква не має права варити миро, - патріарх Філарет

«Багато вірян навіть не знають, що у тому Томосі написано», - Філарет

Почесний патріарх Української православної церкви Філарет заявив, що Православна церква України отримала від Вселенського патріархату не такий Томос, на який очікувала.

Як сказав Філарет в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», Томос Православної церкви України не такий, як у Румунської, Елладської, Сербської, Російської, Болгарської, Польської чи Албанської церкви.

«Вони повністю незалежні від Матері-Церкви – Константинопольського патріархату, а, так звана, Православна церква України від нього залежна», - говорить Філарет.

Один із наслідків отримання такого Томосу - Українська церква не має права варити миро. «А церква, яка такого права не має, не є незалежною. Церква просить миро у іншої церкви, тієї ж Константинопольської, якщо вона бідна і сама не спроможна зварити миро, бо воно дороге. А Українська церква завжди варила його сама. І тоді, коли перебувала в складі Константинопольського патріархату до 1686 року. І навіть після того, як Київська митрополія була приєднана до Московського патріархату, вона теж варила миро в Києво-Печерській лаврі», - розповів Філарет.

Другий наслідок - Томос забороняє Українській церкві мати єпархії та парафії за межами країни. «За кордоном проживають 20 мільйонів українців, і багато з них православного віросповідання, вони хочуть належати до Української православної церкви. А Томос їм це забороняє і вказує, що ці українці повинні належати до Константинопольського патріархату. Тоді як еміграція інших церков – Російської, Румунської, Болгарської, Сербської, Антіохійської – належить до них», - пояснює патріарх.

Філарет стверджує, що таким чином Константинопольський патріарх хоче збільшити свою паству за рахунок українців. «Чому Українська церква повинна віддавати свою паству Константинопольському патріарху? Тим більше, що самі віряни проти цього», - запитує почесний патріарх.

Третій наслідок - у Томосі прописано, що проблеми, які виникають в ПЦУ, буде вирішувати Константинопольський патріарх. Хоча автокефальна церква всі свої проблеми вирішує сама на своїх синодах, Архієрейських і Помісних соборах.

«То виникає питання: в чому ж тоді полягає наша автокефалія? Тому ми такої автокефалії не хочемо», - резюмував Філарет.

Він стверджує, що на Соборі 15 грудня 2018 було відомо, що Томос буде вручений 6 січня 2019 року, але змісту його не розкривали. «Якби я знав, що буде саме такий Томос, то ми б від нього відмовилися», - заявляє почесний патріарх.

Також він не вірить, що з теперішнім Томосом Українська церква зможе коли-небудь отримати справжню незалежність.

Філарет пригадує, що у часи президентства Віктора Ющенка Українській церкві пропонували Томос за умови, що вона стане частиною Константинопольського патріархату. «Я тоді сказав, що на таких умовах ми підпорядковуватися не будемо. А тепер вони від нас приховали, що в Томосі буде майже те саме», - обурюється патріарх.

«У 2008 році я запитав у митрополита Еммануїла про те, коли ми отримаємо автокефалію. І він сказав: «Ну, може, через рік, а може, через п’ять чи десять…». Я тоді подумав: «А може, через сто років?». Так тепер із обіцянками щодо патріархату ПЦУ: може, колись буде, а може, і ніколи…», - журиться патріарх Філарет.

Як повідомлялося, 6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.

А вже 9 січня у Стамбулі Томос підписали усі члени Синоду Вселенського патріархату (фото).