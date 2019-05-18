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    Впливовий митрополит УПЦ про суперечки Епіфанія і Філарета: Не треба шукати тут московський слід

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    <span>Митрополит Луцький і Волинський Михаїл</span> - Впливовий митрополит УПЦ про суперечки Епіфанія і Філарета: Не треба шукати тут московський слід
    Митрополит Луцький і Волинський Михаїл

    Митрополит Михаїл розказав, які, на його думку, найголовніші церковні проблеми поки залишаються без вирішення

    У суперечках між митрополитом Епіфанієм і почесним патріархом Філаретом «руки Москви» немає. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

    «Ні. Це внутрішні церковні справи, вони навіть держави України не стосуються. Не треба шукати тут московського сліду», - наголосив він.

    «Чому це з’ясування стосунків (між Філаретом та Епіфанієм, - ред.) стало публічним потрібно питати тих, хто про це висловлюється. Всі ці заяви про те, що ми комусь підкорені, зайві. Ми всі повинні бути віданні лише Православній церкві і Богу. Клятва окремим персонам – це зайве», - підкреслив архієрей.

    Розмірковуючи про те, що навколо предстоятеля Епіфанія зараз виринають люди, які ще кілька років тому божились, що Московський патріархат немає альтернативи, і хто для предстоятеля церкви є авторитетом, митрополит Михаїл відповів, що немає когось особливо наближеного до предстоятеля. «Всі члени Священного синоду впливають. Так не вичислити, хто для нього найбільший авторитет», - зазначив він.

    Нагадаємо, почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив про конфлікт між ним та предстоятелем Помісної церкви Епіфанієм. За словами Філарета, Епіфаній порушує домовленості і сам керує церквою, хоча попередня умова була така: він представлятиме церкву за кордоном, а внутрішньою розбудовою церкви займається патріарх. Почесний патріарх додав, що нині не спілкується з Епіфанієм. Більш того, за даними Філарета, Епіфаній «не керує церквою». «Я мав розмову з Епіфанієм і він сам мені особисто сказав, що «не все від мене залежить», - заявив патірах.

    Філарет також наголосив, що мріє про відновлення Київського патріархату, і вважає, що за ним майбутнє. «Якщо ліквідувати Київський патріархат, то в Україні залишиться лише Московський», - підсумував патріарх. 

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