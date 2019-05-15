Ми не бачимо, як добитися визнання Української православної церкви, – Філарет



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Почесний патріарх Православної церкви України Філарет Фото: Михайло Глуховський, Главком

За словами почесного патріарха, причин цього невизнання багато, але найголовніша - це Москва

Почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет на прес-конференції щодо останніх подій навколо Української православної церкви заявив, що не бачить, як добитися визнання Української православної церкви, передає кореспондент «Главкома».

«Навіть ті церкви, які схилялися до визнання після надання Українській церкві Томосу, не роблять цього. Ні грецька, ні кіпрська, ні александрійська, ні єрусалимська, я не кажу вже про сербську не мають з Українською церквою молитовного єднання».

За його словами, причин цього невизнання багато, але найголовніша - це Москва.

Як відомо, Філарет у своєму зверненні до вірян 14 травня закликав предстоятеля ПЦУ Епіфанія «нічого не робити всередині церкви» без його згоди.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Відео церемонії можна подивитися тут.

9 січня Томос підписали усі члени синоду Вселенського патріархату.