«Всім, хто мене загубив»: Фукс виклав фото Кернеса у ліжку

На знімку Кернес на лікарняному ліжку поруч з пасинком Родіоном Гайсинським

Бізнесмен і друг харківського мера стверджує, що періодично говорить з ним по телефону

Бізнесмен Павло Фукс оприлюднив фотографію мера Харкова Геннадія Кернеса. За словами автора публікації, це фото зроблено в палаті берлінської клініки «Шаріте», де вже майже два місяці лежить харківський міський голова.

Фото він оприлюднив у Telegram.

«Геннадій Адольфович передає привіт із «Шаріте», - написав Фукс.

На знімку Кернес на лікарняному ліжку поруч з пасинком Родіоном Гайсинським

На фото Кернес перебуває у лікарняному ліжку, а зверху напис, немов би він каже: «Передаю привіт усім харків’янам! І окремий привіт усім, хто мене загубив».

Нагадаємо, що 9 листопада поліція відкрила і в той же день закрила справу про зникнення Кернеса.

9 листопада також стало відомо, що обраний міським головою Харкова Геннадій Кернес відмовився від мандата депутата Харківської міської ради.

Як відомо, на місцевих виборах 25 жовтня Кернеса втретє обрали мером Харкова. Він здобув 60,34% голосів виборців.

При цьому Кернес, за інформацією ЗМІ, досі лікується у берлінській клініці «Шаріте». Зокрема, його 17 вересня після діагностування Covid-19 і двостороннього запалення легенів доставили літаком до Німеччини у зв'язку з погіршенням стану здоров'я.

Після цього вже кілька разів виникали чутки, що Кернес ніби помер. І що в клініці у нього нібито стався інсульт, через що він не може спілкуватися.