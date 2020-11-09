Кернес, якого два місяці ніхто не бачив, відмовився від депутатства

ТВК замість Кернеса визнала обраною депутаткою Харківської міської ради Ілону Хачатурян

Обраний міським головою Харкова Геннадій Кернес відмовився від мандата депутата Харківської міської ради.

Відповідна постанова розміщена на сайті Харківської міської ради.

Згідно з документом, до Харківської міської територіальної виборчої комісії надійшла заява «про відмову від депутатського мандата міської ради» від Кернеса, обраного депутатом Харківської міської ради 25 жовтня.

Розглянувши заяву, Харківська міська ТВК постановила визнати Кернеса таким, який не набув мандата депутата міськради.

Водночас комісія замість Кернеса визнала обраним депутатом Харківської міської ради від партії «Блок Кернеса - Успішний Харків» Ілону Хачатурян, яка нині працює заступником керівника апарату Харківської ОДА - начальником управління забезпечення діяльності керівництва ХОДА.

Як відомо, на місцевих виборах 25 жовтня Кернеса втретє обрали мером Харкова. Він здобув 60,34% голосів виборців.

При цьому Кернес досі лікується у берлінській клініці «Шаріте». Зокрема, його 17 вересня після діагностування Covid-19 і двостороннього запалення легенів доставили літаком до Німеччини у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Після цього вже кілька разів виникали чутки, що Кернес ніби помер. І що в клініці у нього нібито стався інсульт, через що він не може спілкуватися.