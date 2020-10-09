Канал Медведчука поширив інформацію про інсульт у Кернеса



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Адвокат каже, що Геннадій Кернес не може говорити через інсульт

Офіційного підтвердження міськради Харкова про погіршення стану здоров'я міського голови поки немає

Міський голова Харкова Геннадій Кернес отримав інсульт і втратив можливість говорити. Про це повідомив адвокат, громадський діяч Анатолій Родзинський в ефірі телеканалу ZIK, що належить одному з лідерів проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктору Медведчуку. Наразі офіційного підтвердження міськради Харкова про нову хворобу Кернеса немає.

Адвокат розповів про стан здоров’я міського голови Геннадія Кернеса.

«Після перенесеного Covid-19 Геннадій Кернес отримав інсульт, тобто наслідком його захворювання Covid-19 став інсульт. І через інсульт, а інсульт – це крововилив у мозок, він втратив через пошкодження мозку можливість говорити, тобто дар мови. Також існують чималі сумніви, чи може людина з ушкодженнями мозку ясно мислити, – сказав Родзинський.

Він зазначив, що станом на сьогодні, за його інформацією з клініки «Шаріте», де перебуває Геннадій Кернес, життю харківського міського голови нічого не загрожує.

Зазначимо, що інформація про погіршення здоров’я Кернеса була озвучена на телеканалі, що належить куму Путіна Віктору Медведчуку. Партія, яку представляє Медведчук, зацікавлена в такому розвитку подій, бо саме кандидат від ОПЗЖ Олександр Фельдман, за останніми соцдосліденнями, займає другу сходинку після Кернеса за рівнем підтримки жителів Харкова.

На початку жовтня Харківська міська рада спростовувала чутки про смерть Кернеса, які з'явилися через те, що мер не записує відеозвернення із клініки, де він лікується.

Нагадаємо, Кернес перебуває з 10 вересня у лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легенів.

16 вересня ввечері в аеропорту Харкова приземлився медичний борт із Нюрнберга, який мав перевезти Кернеса на лікування у ФРН.

У ніч на 17 вересня Кернеса привезли на лікування до німецької клініки «Шаріте» в Берліні. Як повідомляв бізнесмен і друг мера Харкова Павло Фукс, стан Кернеса важкий.

18 вересня повідомлялося, що Кернесу у Німеччині стало «набагато краще».

Нагадаємо, що Кернеса висунули в мери Харкова, поки він лікується в Німеччині.

2 жовтня повідомлялося,що Кернес здав негативний тест на коронавірус.