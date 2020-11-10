Поліція відкрила і в той же день закрила справу про зникнення Кернеса

У МВС кажуть, що місцезнаходження Кернеса відоме

Поліцейські Харкова 9 листопада відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови Геннадія Кернеса.

Про це у понеділок ввечері повідомлялося на сайті поліції Харківської області

Зазначалося, що із відповідною заявою до поліції звернувся керівник однієї з громадських організацій. Він зазначив, що з 61-річним Кернесом відсутній зв’язок та його місцезнаходження невідоме.

Після публікації пресрезілу у ЗМІ повідомлення було видалене з сайту поліції.

У МВС «Українській правді» уточнили, що новину було «знято з сайту як некоректну і неактуальну».

«Поліція внесла відомості в ЄРДР за зверненням громадянина, як того вимагає чинний КПК. І закрила його – за відсутністю складу злочину. Місцезнаходження пана Кернеса відоме», – заявив заступник директора комунікацій МВС зі ЗМІ Ярослав Тракало.

Зазначимо, у понеділок також стало відомо, що обраний міським головою Харкова Геннадій Кернес відмовився від мандата депутата Харківської міської ради.

Як відомо, на місцевих виборах 25 жовтня Кернеса втретє обрали мером Харкова. Він здобув 60,34% голосів виборців.

При цьому Кернес, за інформацією ЗМІ, досі лікується у берлінській клініці «Шаріте». Зокрема, його 17 вересня після діагностування Covid-19 і двостороннього запалення легенів доставили літаком до Німеччини у зв'язку з погіршенням стану здоров'я.

Після цього вже кілька разів виникали чутки, що Кернес ніби помер. І що в клініці у нього нібито стався інсульт, через що він не може спілкуватися.