Кернес повернеться в Харків до 20 грудня

Сесія повинна відбутися до 20 грудня

Геннадій Кернес, якого втретє обраний на посаду Харківського міського голови, повернеться до Харкова для участі у першій сесії нового міськради. Про це повідомив перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов на брифінгу.

«До 20 грудня Геннадій Адольфович Кернес буде в Харкові. Він проведе сесію. Інших сценаріїв ми не розглядаємо і їх бути не може», – заявив він.

Нагадаємо, що Кернес переобраний мером Харкова.

Як повідомлялося, 27 жовтня у Харківській міськраді заявили, що Кернес набирає понад 60% голосів.

Зазначимо, що Геннадій Кернес вже два місяці не з'являвся на публіці, не брав участі в телеефірах, не записував відеозвернень і т.д.

16 вересня мер Харкова у тяжкому стані був доставлений до Берліна, де його госпіталізували в елітну клініку «Шаріте». У Харківській міськраді підтвердили, що Кернес заразився коронавірусом, на тлі якого у нього почалося двостороннє запалення легенів і загострилися хронічні хвороби. За даними ЗМІ, мер Харкова переніс інсульт, і у нього порушилася мова.

Нагадаємо, деякі засоби масової інформації поширили інформацію про те, що мер Харкова Геннадій Кернес помер. Цю інформацію нібито підтвердили джерела у Міністерстві внутрішніх справ.

Крім того, соратник і друг Кернеса прокоментував повідомлення про його смерть.