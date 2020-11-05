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    Події в Україні

    Кернес повернеться в Харків до 20 грудня

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    Терехов повідомив, що Кернес повернеться 20 грудня і проведе сесію - Кернес повернеться в Харків до 20 грудня
    Терехов повідомив, що Кернес повернеться 20 грудня і проведе сесію

    Сесія повинна відбутися до 20 грудня

    Геннадій Кернес, якого втретє обраний на посаду Харківського міського голови, повернеться до Харкова для участі у першій сесії нового міськради. Про це повідомив перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов на брифінгу.

    «До 20 грудня Геннадій Адольфович Кернес буде в Харкові. Він проведе сесію. Інших сценаріїв ми не розглядаємо і їх бути не може», – заявив він.

    Нагадаємо, що Кернес переобраний мером Харкова.

    Як повідомлялося, 27 жовтня у Харківській міськраді заявили, що Кернес набирає понад 60% голосів. 

    Зазначимо, що Геннадій Кернес вже два місяці не з'являвся на публіці, не брав участі в телеефірах, не записував відеозвернень і т.д.

    16 вересня мер Харкова у тяжкому стані був доставлений до Берліна, де його госпіталізували в елітну клініку «Шаріте». У Харківській міськраді підтвердили, що Кернес заразився коронавірусом, на тлі якого у нього почалося двостороннє запалення легенів і загострилися хронічні хвороби. За даними ЗМІ, мер Харкова переніс інсульт, і у нього порушилася мова.

    Нагадаємо, деякі засоби масової інформації поширили інформацію про те, що мер Харкова Геннадій Кернес помер. Цю інформацію нібито підтвердили джерела у Міністерстві внутрішніх справ.

    Крім того, соратник і друг Кернеса прокоментував повідомлення про його смерть.

    Харків ЗМІ Геннадій Кернес мер інсульт
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