Кернеса зареєстрували мером Харкова

Заяву про реєстрацію Кернес переслав електронною поштою

Харківська міська виборча комісія зареєструвала нинішнього харківського міського голову Геннадія Кернеса як переобраного на цій посаді. Заяву про реєстрацію він переслав електронною поштою.

Постанову про це розміщено на сайті мерії.

Раніше ТВК оголосила Кернеса переможцем виборів: чинний мер отримав 60,34% голосів. Явка на виборах склала 32,23%.

«Це постанова вивісити для загального ознайомлення на стенді офіційних матеріалів Харківської міської територіальної виборчої комісії Харківського району Харківської області», – повідомляється на сайті мерії.

Заява Кернеса про реєстрацію надійшла в електронному вигляді з електронним підписом.

Нагадаємо, у громадянській мережі Опора прогнозували, що присягу Кернеса можуть перенести через його захворювання. Очікується, що функції мера Харкова до присяги Кернеса буде виконувати секретар міської ради.

Як повідомлялося, 27 жовтня у Харківській міськраді заявили, що Кернес набирає понад 60% голосів.

Зазначимо, що Геннадій Кернес вже два місяці не з'являвся на публіці, не брав участі в телеефірах, не записував відеозвернень і т.д.

16 вересня мер Харкова у тяжкому стані був доставлений до Берліна, де його госпіталізували в елітну клініку «Шаріте». У Харківській міськраді підтвердили, що Кернес заразився коронавірусом, на тлі якого у нього почалося двостороннє запалення легенів і загострилися хронічні хвороби. За даними ЗМІ, мер Харкова переніс інсульт, і у нього порушилася мова.

Нагадаємо, деякі засоби масової інформації поширили інформацію про те, що мер Харкова Геннадій Кернес помер. Цю інформацію нібито підтвердили джерела у Міністерстві внутрішніх справ.

Крім того, соратник і друг Кернеса прокоментував повідомлення про його смерть.