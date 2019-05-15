Чеський міністр назвав «ганьбою» візит Ондрачека до окупованого Донецька



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Зденек Ондрачек - комуніст, у 1989 році демонстрації розганяв, у 2014 році у Крим до «зєльоних человєчков» літав фоткатись

Ондрачек прибув у Донецьк 11 травня для участі в заходах із нагоди так званої річниці створення угруповання «ДНР»

Голова МЗС Чехії Томаш Петршичек засудив поїздку чеського депутата від Комуністичної партії Чехії і Моравії Зденека Ондрачека в підконтрольний підтримуваним Росією бойовикам Донецьк.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Депутат Ондрачек ганьбить Чехію. Під час цього візиту він офіційно не представляв Чеську Республіку. Крім відео з цим «успіхом» я не знаю, яка була мета його поїздки», – написав Петршичек.

Poslanec Ondráček dělá ostudu České republice. Na této cestě oficiálně ČR nezastupoval. Kromě videa s tímto “úspěchem” nevím, jaký byl cíl jeho cesty. https://t.co/EIc0IcLut7 — Tomáš Petříček (@TPetricek) 15 травня 2019 р.

Ондрачек прибув у Донецьк 11 травня для участі в заходах із нагоди так званої річниці створення угруповання «ДНР». Він раніше вже відвідував непідконтрольну українській владі територію Донбасу та Крим.

Україна заборонила в’їзд Ондрачеку після того, як у листопаді 2014 року він зіграв роль «іноземного спостерігача» в окупованому Луганську на тамтешніх псевдовиборах, які влаштували там сепаратисти.