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    Чеський міністр назвав «ганьбою» візит Ондрачека до окупованого Донецька

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    Зденек Ондрачек - комуніст, у 1989 році демонстрації розганяв, у 2014 році у Крим до &laquo;зєльоних человєчков&raquo; літав фоткатись - Чеський міністр назвав «ганьбою» візит Ондрачека до окупованого Донецька
    Зденек Ондрачек - комуніст, у 1989 році демонстрації розганяв, у 2014 році у Крим до «зєльоних человєчков» літав фоткатись

    Ондрачек прибув у Донецьк 11 травня для участі в заходах із нагоди так званої річниці створення угруповання «ДНР»

    Голова МЗС Чехії Томаш Петршичек засудив поїздку чеського депутата від Комуністичної партії Чехії і Моравії Зденека Ондрачека в підконтрольний підтримуваним Росією бойовикам Донецьк.

    Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

    «Депутат Ондрачек ганьбить Чехію. Під час цього візиту він офіційно не представляв Чеську Республіку. Крім відео з цим «успіхом» я не знаю, яка була мета його поїздки», – написав Петршичек.

    Ондрачек прибув у Донецьк 11 травня для участі в заходах із нагоди так званої річниці створення угруповання «ДНР». Він раніше вже відвідував непідконтрольну українській владі територію Донбасу та Крим.

    Україна заборонила в’їзд Ондрачеку після того, як у листопаді 2014 року він зіграв роль «іноземного спостерігача» в окупованому Луганську на тамтешніх псевдовиборах, які влаштували там сепаратисти.

    МЗС ДНР Донецьк
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