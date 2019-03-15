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    Встановлено особу стрілка в мечеті Нової Зеландії

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    Встановлено особу стрілка в мечеті Нової Зеландії

    Стрілком виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант

    Одним із стрільців, який відкрив вогонь у двох мечетях у місті Крайстчерч Нової Зеландії, був 28-річний австралієць Брентон Таррант.

    Про це повідомляє видання New Zealand Herald.

    Поліція підтвердила, що у п'ятницю в двох мечетях міста сталася стрілянина.

    За інформацією місцевих ЗМІ, в ході стрілянини загинули 27 людей, ще близько 30 поранених були доставлені в лікарні міста. Поліція не підтверджує дані про загиблих, проте закликає городян не залишати свої будинки без крайньої необхідності.

    Крім того, всі школи та державні установи в місті закриті.

    Так, Джасінда Ардерн, прем'єр-міністр Нової Зеландії, назвала стрілянину актом насильства.

    Зазначимо, поліція досі офіційно не підтвердила число загиблих і поранених.

    ЗМІ поліція
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