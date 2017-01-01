Втеча Плотницького до РФ викликала паніку у верхівці «ЛНР»

Серед бойовиків поширюється інформація про можливе об'єднання «ЛНР» і «ДНР» в одне квазідержавне утворення з адміністративним центром у Донецьку

Втеча до Росії ватажка самопроголошеної «ЛНР» Ігоря Плотницького в результаті конфлікту з ватажком «МВС ЛНР» Ігорем Корнетом викликала паніку в середовищі керівництва «адміністративних органів» даного псевдо державного утворення. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook народний депутат, координатор групи



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Ватажок «ЛНР» Ігор Плотницький, який втік до Москви

Серед бойовиків поширюється інформація про можливе об'єднання «ЛНР» і «ДНР» в одне квазідержавне утворення з адміністративним центром у Донецьку

Втеча до Росії ватажка самопроголошеної «ЛНР» Ігоря Плотницького в результаті конфлікту з ватажком «МВС ЛНР» Ігорем Корнетом викликала паніку в середовищі керівництва «адміністративних органів» даного псевдо державного утворення. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з посиланням на оперативні дані «ІС».

«У середовищі представників «адміністрації глави ЛНР» і «міністерств» поширюється інформація про можливе об'єднання «ЛНР» і «ДНР» в одне квазідержавне утворення з адміністративним центром у м. Донецьк. «Чиновники ЛНР» побоюються, що перехід під керівництво «ДНР» може супроводжуватися чистками серед керівників структур «ЛНР» зі звинуваченнями їх у сприянні діяльності спецслужб України з метою усунення від керівництва «людей Плотницького», - йдеться в повідомленні.

За даними «ІС», деякі т.зв. представники влади «ЛНР» висловлюють намір виїзду за межі «ЛНР» (як в Росію, так і на неокуповану територію України). Деякі не виключають «збройне протистояння» з НЗФ «ДНР» з боку частини силовиків «ЛНР», лояльних Плотницькому.

«Активно мусується теза про те, що рішення про об'єднання «ЛНР» і «ДНР» може бути прийнято в зв'язку з діяльністю Захарченка (ватажок «ДНР». – Ред.), який останнім часом постійно повідомляв російським кураторам, а також під час відвідин Москви про нездатність Плотницького ефективно управляти територією «ЛНР» і про перманентний перерозподіл сфер впливу між ватажками «ЛНР», - повідомляють в «Інформаційному спротиві».

Нагадаємо, 21 листопада в окупованому Луганську військовий переворот: озброєні люди оточили центр. В той же день у центр міста пригнали бронетехніку.

Засновник міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Роман Бурко повідомив, що конфлікт між ватажком «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ «ЛНР» Ігорем Корнетом є боротьбою за владу між групою впливу ФСБ Росії і групою впливу помічника президента РФ Владислава Суркова.

Через загострення ситуації в окремих районах Луганської області президент Петро Порошенко увечері 21 листопада скликав позачергове засідання Воєнного кабінету Ради національної безпеки та оборони України.

Міністр оборони Степан Полторак 22 листопада заявив, що українська армія готова до загострення в окупованому Луганську.

Повідомлялося, що автомобільний кортеж, в якому перебувають ватажок «ЛНР» Ігор Плотницький, керівник його адміністрації Ірина Тейцман, голова ДТРК «ЛНР» Анастасія Шуркаєва і низка інших осіб, виїхав з території окупованого Луганська.

Пізніше було оприлюднено відео прибуття Ігоря Плотницького в аеропорт Москви.