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Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 22 768 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1120 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 11 червня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 11 червня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 11 червня втратила:

  • особового складу – близько 999200 (+1120) осіб,
  • танків – 10927 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 22783 (+15) од,
  • артилерійських систем – 29016 (+34) од,
  • РСЗВ – 1413 (+1) од,
  • засоби ППО – 1183 (+0) од,
  • літаків – 416 (+2) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40297 (+240),
  • крилаті ракети – 3337 (+7),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 51579 (+124) од,
  • спеціальна техніка – 3914 (+2).
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1203-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: втрати окупанти війна

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