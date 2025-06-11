Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1120 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 11 червня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 11 червня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 11 червня втратила:
- особового складу – близько 999200 (+1120) осіб,
- танків – 10927 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 22783 (+15) од,
- артилерійських систем – 29016 (+34) од,
- РСЗВ – 1413 (+1) од,
- засоби ППО – 1183 (+0) од,
- літаків – 416 (+2) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40297 (+240),
- крилаті ракети – 3337 (+7),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51579 (+124) од,
- спеціальна техніка – 3914 (+2).
Нагадаємо, триває 1203-й день повномасштабної війни в Україні.
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