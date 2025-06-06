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Ігор Петренко Політолог

У Трампа почалося політичне похмілля

glavcom.ua
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Путін демонстративно зневажає будь-які спроби переговорів
фото з відкритих джерел

Коли «badass» з Києва ламає геополітичний сценарій з Мар-а-Лаго

Після української атаки дронів на стратегічні авіабази в Росії – з глибокого тилу, з тисяч кілометрів, із блискучим результатом – у Трампа почалося політичне похмілля.

Адже вся його концепція «мирної ініціативи» базувалася на тому, що Україна нібито вичерпалась, не має козирів і погодиться на «перемир’я», вигідне Кремлю. А тут – бах. Високоточна атака, чудово спланована, технологічно складна, і головне – смілива. І Трамп в одну мить виглядає як політик, що зробив ставку не на того і не вчасно.

Але замість визнати прорахунок – включається режим damage control.

Відповідь приходить не одразу. Минуло кілька днів тиші, бо команда Трампа банально не знала, як це коментувати. А потім – хвиля «зливів» у пресу:

  • мовляв, Трамп «в захваті» від дій українців – назвав це «badass» (фанбойський тон, ніби мова про якийсь бойовик);
  • але при цьому дуже «турбується», бо атака може зірвати його «мирну місію»;
  • він навіть написав пост після дзвінка з Путіним, в якому натякнув на відповідь Кремля. Потім видалив. Потім опублікував знову… Що це було – паніка? страх? спроба не злити ні Путіна, ні публіку?

Це класична тактика «відкотити назад»:

  • визнати силу противника, якого щойно знецінював;
  • перевести фокус із провального прогнозу на благородну мету – «я просто хочу миру»;
  • змінити рамку: не «я помилився», а «це ускладнило процес, але я все ще герой».

І це все – у момент, коли Росія знову загрожує ескалацією, а Путін демонстративно зневажає будь-які спроби переговорів.

На цьому тлі Зеленський прямо каже: Кремль не хотів миру й до атаки. Бо Росія розуміє лише мову сили – не реверансів.

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Джерело
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Теги: росія війна путін Україна

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Ігор Петренко

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