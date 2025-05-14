Рада Європи розпочала створення спецтрибуналу для Росії

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас повідомляла, що перші рішення трибуналу зʼявляться у 2026 році

Комітет міністрів Ради Європи розпочав процес створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Ради Європи.

Міністри доручили генеральному секретарю Алену Берсе очолити процес створення спецтрибуналу шляхом укладення угоди з Україною. «Міністри привітали поточні зусилля, спрямовані на досягнення угоди щодо створення Комісії з розгляду претензій для України, можливо, під егідою Ради Європи, та підтвердили свою рішучість забезпечити повернення українських дітей, незаконно депортованих або примусово переміщених Росією», – йдеться в заяві.

Політики наголосили на важливості посилення підтримки України, зокрема через план дій «Стійкість, відновлення та реконструкція 2023-2026», який дозволяє Києву просуватися на шляху до вступу в ЄС.

Як відомо, група зі створення спецтрибуналу, до якої входять до 40 країн, Єврокомісія, зовнішньополітична служба ЄС і Рада Європи, завершила роботу над технічним проєктом створення цього міжнародного суду. Проєкт складається з трьох головних документів: текст двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи про формування трибуналу, його статут та угода про управління трибуналом, яка офіційно називається «розширена часткова угода».

Розширена часткова угода стосується його управління та фінансування. Одні країни зможуть автоматично підписати її на підставі свого членства в Раді Європи, іншим необхідно буде ратифікувати її в національних парламентах, на що може знадобитися час.

Нагадаємо, спецтрибунал щодо злочину агресії проти України буде створений на базі Ради Європи. Це може статися вже у 2025 році. Наразі в ініціативі задіяна 41 країна.

Як повідомлялося, Європейський парламент 8 травня ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких депортувала або примусово перемістила Росія. Відповідне рішення підтримали 516 євродепутатів, три висловились проти, ще 34 – утримались.

До слова, міністерство юстиції створило та впровадило реєстр відомостей щодо депортованих або примусово переміщених дітей.