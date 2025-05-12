Підірвався на якірній річковій міні під час прикриття побратимів. Згадаймо Дениса Смеркалова

Смеркалов зберіг особовий склад при затопленні островів біля Херсона під час теракту росіян на Каховській ГЕС

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дениса Смеркалова.

Старший сержант Денис Смеркалов позивний Вечір з перших днів війни у складі тероборони захищав рідний Корабельний район Миколаєва, потім разом із побратимами в лавах ЗСУ виконував бойові завдання у сусідньому регіоні на півдні України. Під час одного з таких завдань влітку 2023 року Дениса не стало. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис дружини захисника Тетяни Смеркалової та петиції на сайті президента України.

«Наш герой, наш Вечір, мій коханий чоловік їде в останню дорогу додому... Після довгого часу надій, сподівань і віри, цей факт розірвав наші серця на шматки. Він був люблячим чоловіком, батьком, сином, братом, другом та взірцевим командиром», – написала 25 жовтня 2023 року у мережі Тетяна Смеркалова.

Під час виконання завдання човен, на якому перебував старший сержант Денис Смеркалов, ймовірно, підірвався на якірній річковій міні фото: Тетяна Смеркалова/Facebook

Як повідомляється у петиції, Денис Смеркалов брав безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей у різні періоди з 2015 по 2016 рік у складі 25 окремої повітрянодесантної бригади. Отриманий бойовий досвід уміло передавав підлеглим та колегам по службі, був беззаперечним авторитетом для них.

З 25 лютого 2022 року до 21 червня 2023 року виконував обов’язки командира розвідувального взводу військової частини А7355.

У березні 2022 року брав участь в обороні Миколаївського авіаремонтного заводу (НАРП) у мікрорайоні Кульбакино, місто Миколаїв. Під його безпосереднім керівництвом підрозділ успішно відбив атаку противника та утримав позиції. Після бою він очолив пошуково-рятувальну операцію, евакуювавши поранених військовослужбовців з-під ворожого вогню. Його чіткі та організовані дії дозволили врятувати життя побратимів, незважаючи на загрозу власному життю.

Денис Смеркалов з дружиною Тетяною фото: Тетяна Смеркалова/Facebook

У квітні 2022 року, під час бойових дій поблизу села Покровське, завдяки вмілим тактичним діям та ефективному використанню ПТРК Javelin, знищив ворожий танк, що зупинило наступ противника та дозволило підрозділу закріпитися на стратегічно важливих позиціях.

Влітку 2022 року розвідувальний взвод військової частини А7355 підтримував дії 11-го батальйону 59-ї окремої механізованої бригади виконував штурмові завдання в районі села Котляреве, на кордоні Миколаївської та Херсонської областей. Завдяки рішучим діям та чіткому керівництву підрозділом старшого сержанта Дениса Смеркалова вдалося успішно утримати район оборони, що в майбутньому сприяло контрнаступу та звільненню частини Херсонської області.

1 січня 2023 року під його керівництвом розвідувальна група розвідувального взводу військової частини А7355 в районі виконання завдання – острів Білогрудий Голопристанського району Херсонської області виявила групу противника у складі трьох військовослужбовців, що рухалась до спостережного поста. Вогнем на ураження наявними вогневими засобами було знищено одного військовослужбовця.

Після чого група противника була змушена з боєм відступити намагаючись евакуювати тіло вбитого військовослужбовця. Відступаючи противник натрапив на мінне загородження, що змусило противника залишити вбитого. Було виявлено тіло військовослужбовця РФ, при якому знаходився зошит із записами службової інформації та поіменними списками підрозділу. Крім того, за слідами на місцевості можна зробити висновок, що ще один військовослужбовець противника, ймовірно, отримав поранення.

23 лютого 2023 року, під час виконання бойового завдання на одному з островів Херсонщини, зведена група під командуванням старшого сержанта Смеркалова опинилася під масованим ворожим обстрілом, що змусило негайно змінити маршрут руху. В умовах інтенсивного вогню противника група продовжила виконання завдання, демонструючи злагодженість та витримку.

Під час зміни позиції троє військовослужбовців групи натрапили на мінні пастки на протипіхотних мінах, отримавши тяжкі поранення, що призвели до втрати кінцівок. Незважаючи на небезпеку, старший сержант Смеркалов миттєво взяв ситуацію під контроль, організувавши евакуацію поранених під щільним вогнем противника, та просування на замінованій ділянці.

Його рішучість, професіоналізм та особиста мужність дозволили врятувати життя побратимів та забезпечити їх своєчасну доставку до медичного закладу.

Цей випадок вкотре засвідчив його відданість військовому обов'язку, лідерські якості та готовність ризикувати власним життям заради безпеки підлеглих.

У червні 2023 року очолив глибокий рейд у тил противника на лівому березі річки Дніпро, під час якого виявив та ліквідував ворожі сили на їхніх позиціях. Внаслідок операції було знищено укріплення противника, що негативно вплинуло на підготовку противника до контрнаступальних дій.

Неодноразово планував та особисто брав участь в рейдових та розвідувальних операціях на островах Білогрудий, Великий Потьомкін, які є стратегічно важливими для контролю дельт річки Дніпро. Незважаючи на вкрай складні умови, завдяки його компетентному керівництву підрозділ успішно виконував поставлені завдання та повертався без втрат.

Після підриву Каховської ГЕС та стрімкого затоплення островів у дельті Дніпра старший сержант Денис Смеркалов оперативно оцінив ситуацію та очолив евакуацію особового складу зі спостережних постів.

В умовах швидкого підйому води та ворожого вогневого контролю він зумів організувати безпечний вихід підрозділу, задіявши всі доступні плавзасоби та підручні матеріали. Діючи рішуче та злагоджено, особисто координував пересування бійців, забезпечуючи їхній порятунок та збереження боєздатності підрозділу. Його професійні дії дозволили уникнути втрат серед особового складу та зберегти контроль над ситуацією навіть у критичних умовах.

21 червня 2023 року старший сержант Смеркалов, командир розвідувального взводу військової частини А7355, у складі зведеної групи виконував бойове завдання з супроводу та здійснення вогневого прикриття особового складу чергової зміни спостережного посту на острові Великий Потьомкін Херсонського району Херсонської області.

Під час виконання завдання човен, на якому перебував старший сержант Смеркалов, ймовірно, підірвався на якірній річковій міні. До останнього моменту він забезпечував прикриття побратимів, проявивши винятковий героїзм, самопожертву та незламну вірність військовому обов’язку.

«Старший сержант Денис Смеркалов завжди йшов першим, не вагаючись і не озираючись назад. Він розумів ризики, але ніколи не дозволяв страху керувати ним. Його впевненість і витримка надихали тих, хто служив поруч. Під його керівництвом виконувалися найскладніші завдання, які багато хто вважав неможливими. Розвідка – це мистецтво бути непомітним, але серед своїх він став легендою», – йдеться у тексті петиції.

Зазначається, що аналітичний розум Смеркалова і швидкість прийняття рішень дозволяли оцінювати ситуацію в лічені секунди. Саме завдяки йому вдалося виявити та знешкодити багато ворожих диверсійних груп. Смеркалова завжди казав: «Головне – повернути всіх живими», і робив усе, щоб це стало реальністю. Навіть у критичних ситуаціях залишався зібраним і холоднокровним, що додавало впевненості іншим.

Його присутність у радіоефірі запевнювала командирів та рядовий склад, що все під контролем. Він не лише добре воював, а й підтримував побратимів у важкі моменти. Вмів жартувати, розряджати напруження, знаходити вихід там, де, здавалося, його немає. Він не просто виконував накази – він розумів, чому і для чого це робить.

Він віддав армії не просто роки життя, а всю свою енергію, знання і силу. Його рішення часто були непростими, але він брав відповідальність і не ухилявся від складних завдань. Навіть після виснажливих операцій він знаходив час і сили поговорити з підлеглими, вислухати, підтримати.



«Рідні та побратими Смеркалова переконані, що його внесок заслуговує на гідне визнання. Це не просто вияв пошани, а й важливе нагадування про тих, хто самовіддано наближає нашу спільну перемогу», – зазначається у петиції.

За життя Дениса Юрійовича Смеркалова було вшановано низкою державних і відомчих нагород за видатні заслуги перед Україною:

17 лютого 2016 року – відзнака Президента України медаль «За участь в антитерористичній операції».

18 червня 2022 року – медаль «За військову службу Україні».

25 грудня 2022 року – медаль «Незламним героям російсько-української війни».

16 січня 2023 року – почесний нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ «Сталевий хрест».

23 січня 2023 року – відзнака начальника розвідувального управління штабу ОК «Південь».

Навіть після загибелі його подвиг був гідно вшанований посмертними нагородами:

26 жовтня 2023 року – почесна відзнака командира військової частини А7355.

10 листопада 2023 року – орден «За мужність» III ступеня.

«21 червня 2023 року старший сержант Смеркалов Денис Юрійович у складі зведеної групи виконував бойове завдання з супроводу та здійснення вогневого прикриття особового складу чергової зміни спостережного посту на одному з островів Херсонської області, з якого живим не повернувся. За особисту мужність і героїзм, виявлені при виконанні військового обов'язку старший сержант Смеркалов Денис Юрійович нагороджений орденом «За мужність» III ступеня, (посмертно)», – йдеться у повідомленні Регіонального управління Сил територіальної оборони «Південь» ЗС України.

На сайті президента України створено петицію про присвоєння почесного звання Героя України (посмертно) старшому сержанту Денису Юрійовичу Смеркалову. Збір підписів триває. На даний момент зібрано 21,4 тис. голосів з 25 тис. необхідних для розгляду петиції. До закінчення терміну підписання залишилося 38 днів. Підписати петиці. можна за посиланням.

У Дениса Смеркалова залишилася дружина та двоє доньок.

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