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Перемовини в Стамбулі: аналітики ISW розкрили план Кремля

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Перемовини в Стамбулі: аналітики ISW розкрили план Кремля
фото з відкритих джерел

Путін та інші кремлівські чиновники твердо дотримуються своїх військових цілей, які рівносильні повній капітуляції України

Російський диктатор Володимир Путін намагається маніпулювати поточними дискусіями про припинення вогню і майбутній мир в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Зазначається, що воєнний злочинець має на меті підірвати українсько-американсько-європейську єдність навколо всеосяжного 30-денного припинення вогню. При цьому Путін продовжує вимагати, щоб будь-які переговори стосувалися передбачуваних Росією «першопричин» війни в Україні.

«Кремлівські чиновники останнім часом активізували свою взаємодію із західними ЗМІ, намагаючись безпосередньо звернутися до адміністрації президента США Дональда Трампа та американської громадськості і представити умови Росії для капітуляції України як прийнятні. Останні заяви Кремля є частиною спроби впровадити російські наративи в західний інформаційний простір, спрямовані на те, щоб переконати Захід у тому, що Росія здатна завоювати всю Україну військовим шляхом, і налякати Україну і Захід, щоб вони поступилися вимогам РФ», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що риторичне позерство Путіна є спробою приховати обмеження в можливостях російських військових і відволікти увагу від нездатності РФ домогтися будь-якого істотного прогресу на полі бою за останні два роки.

Крім того, Путін та інші кремлівські чиновники твердо дотримуються своїх військових цілей, які рівносильні повній капітуляції України, і досі відмовляються розглядати будь-яку мирну угоду, яка не поступається всім вимогам Росії. Також Кремль хибно представляє себе готовим вести сумлінні переговори з Україною, продовжуючи водночас атакувати українські позиції на передовій і створюючи умови для подальшої військової агресії проти України та НАТО в найближчі роки.

Раніше повідомлялося, що Путін прагне капітуляції України.

Нагадаємо, Путін сказав, що Росія виступає за мир та додав, що саме Україна припинила переговори у 2022 році. Президент Росії заявив, що пропонує продовжити прямі переговори у Стамбулі, у четвер, 15 травня. 

Путін підкреслив, що Росія готова до переговорів без жодних попередніх умов. Варто зазначити, не дивлячись на розмови про мир, Путін за фактом відкинув пропозицію «коаліцією охочих» про перемир'я з 12 травня.

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Теги: переговори росія путін диктатор війна перемир'я ISW

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