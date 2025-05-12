Перемовини в Стамбулі: аналітики ISW розкрили план Кремля
Путін та інші кремлівські чиновники твердо дотримуються своїх військових цілей, які рівносильні повній капітуляції України
Російський диктатор Володимир Путін намагається маніпулювати поточними дискусіями про припинення вогню і майбутній мир в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».
Зазначається, що воєнний злочинець має на меті підірвати українсько-американсько-європейську єдність навколо всеосяжного 30-денного припинення вогню. При цьому Путін продовжує вимагати, щоб будь-які переговори стосувалися передбачуваних Росією «першопричин» війни в Україні.
«Кремлівські чиновники останнім часом активізували свою взаємодію із західними ЗМІ, намагаючись безпосередньо звернутися до адміністрації президента США Дональда Трампа та американської громадськості і представити умови Росії для капітуляції України як прийнятні. Останні заяви Кремля є частиною спроби впровадити російські наративи в західний інформаційний простір, спрямовані на те, щоб переконати Захід у тому, що Росія здатна завоювати всю Україну військовим шляхом, і налякати Україну і Захід, щоб вони поступилися вимогам РФ», – йдеться в повідомленні.
Аналітики зазначають, що риторичне позерство Путіна є спробою приховати обмеження в можливостях російських військових і відволікти увагу від нездатності РФ домогтися будь-якого істотного прогресу на полі бою за останні два роки.
Крім того, Путін та інші кремлівські чиновники твердо дотримуються своїх військових цілей, які рівносильні повній капітуляції України, і досі відмовляються розглядати будь-яку мирну угоду, яка не поступається всім вимогам Росії. Також Кремль хибно представляє себе готовим вести сумлінні переговори з Україною, продовжуючи водночас атакувати українські позиції на передовій і створюючи умови для подальшої військової агресії проти України та НАТО в найближчі роки.
Раніше повідомлялося, що Путін прагне капітуляції України.
Нагадаємо, Путін сказав, що Росія виступає за мир та додав, що саме Україна припинила переговори у 2022 році. Президент Росії заявив, що пропонує продовжити прямі переговори у Стамбулі, у четвер, 15 травня.
Путін підкреслив, що Росія готова до переговорів без жодних попередніх умов. Варто зазначити, не дивлячись на розмови про мир, Путін за фактом відкинув пропозицію «коаліцією охочих» про перемир'я з 12 травня.
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