  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Вуду лялька: У мережі підняли на сміх ляльку Путіна

    У Москві продають іграшкового Путіна
    У мережі висміяли новину про те, що на Луб’янці продають іграшкового президента Російської Федерації Володимира Путіна. Відповідний знімок на своїй сторінці в Facebook розмістив російський опозиційний блогер і фінансист Слава Рабинович. «Сьогодні, в «Дитячому світі» на Луб’янці. Звичайно, таку іграшку можна зламати.
    • Сьогодні, 07:14
    • Розсилка

    У Москві продають іграшкового Путіна

    У мережі висміяли новину про те, що на Луб’янці продають іграшкового президента Російської Федерації Володимира Путіна.

    Відповідний знімок на своїй сторінці в Facebook розмістив російський опозиційний блогер і фінансист Слава Рабинович.

    «Сьогодні, в «Дитячому світі» на Луб’янці. Звичайно, таку іграшку можна зламати. Заплативши спочатку 32 тисячі рублів. А ще мені подобається словосполучення «в «Дитячому світі» на Луб’янці». Відображує, як то кажуть...» – написав він. 

    «Він у фуфайці? На лісоповалі?», «Як страшило на город нормально піде. Але не за 32 штукарі!», «Улюблена іграшка Кабаєвої?», «Вуду лялька? Потрібно брати», «Лялька для тортур? А голки в комплекті йдуть?», – пишуть в інтернеті. 

    Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ