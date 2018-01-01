Вуду лялька: У мережі підняли на сміх ляльку Путіна

У Москві продають іграшкового Путіна

У мережі висміяли новину про те, що на Луб’янці продають іграшкового президента Російської Федерації Володимира Путіна. Відповідний знімок на своїй сторінці в Facebook розмістив російський опозиційний блогер і фінансист Слава Рабинович. «Сьогодні, в «Дитячому світі» на Луб’янці. Звичайно, таку іграшку можна зламати.



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У Москві продають іграшкового Путіна

У мережі висміяли новину про те, що на Луб’янці продають іграшкового президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Відповідний знімок на своїй сторінці в Facebook розмістив російський опозиційний блогер і фінансист Слава Рабинович.

«Сьогодні, в «Дитячому світі» на Луб’янці. Звичайно, таку іграшку можна зламати. Заплативши спочатку 32 тисячі рублів. А ще мені подобається словосполучення «в «Дитячому світі» на Луб’янці». Відображує, як то кажуть...» – написав він.

«Він у фуфайці? На лісоповалі?», «Як страшило на город нормально піде. Але не за 32 штукарі!», «Улюблена іграшка Кабаєвої?», «Вуду лялька? Потрібно брати», «Лялька для тортур? А голки в комплекті йдуть?», – пишуть в інтернеті.