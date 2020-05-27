В’ятрович прокоментував рішення суду щодо символіки дивізії СС «Галичина»
Володимир В’ятрович зазначив, що в рішенні суду немає нічого про те, чи є символіка дивізії СС «Галичина» символікою націонал-соціалістичного тоталітарного режиму
Він зазначив, що в рішенні суду немає нічого про те, чи є символіка дивізії СС «Галичина» символікою націонал-соціалістичного тоталітарного режиму. Також він опублікував відповідне рішення у Facebook.
«Суд вирішив, що УІНП не мав відповідати на звернення громадянина щодо приналежності цієї символіки до нацистської. Хоча як УІНП як центральний орган виконавчої влади міг не надати відповіді громадянину для мене залишається загадкою», — написав В’ятрович.
27 травня Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною заяву колишнього очільника Інституту нацпам’яті Володимира В’ятровича, що символіка дивізії СС «Галичина» не є нацистською, і зобов'язав Інститут «утриматися він розповсюдження таких висновків».
Водночас судді відхили вимогу позивачки до Інституту «заборонити пропаганду символіки СС «Галичина» і офіційно спростувати заяву В’ятровича.