  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В’ятрович прокоментував рішення суду щодо символіки дивізії СС «Галичина»

    • Розсилка
    <span>Столичний окружний адмінсуд задовольнив позов, поданий на Володимира В'ятровича ще в 2017 році</span> - В’ятрович прокоментував рішення суду щодо символіки дивізії СС «Галичина»
    Столичний окружний адмінсуд задовольнив позов, поданий на Володимира В'ятровича ще в 2017 році

    Володимир В’ятрович зазначив, що в рішенні суду немає нічого про те, чи є символіка дивізії СС «Галичина» символікою націонал-соціалістичного тоталітарного режиму

    Колишній очільник Інституту нацпам’яті Володимир В’ятрович відреагував на рішення суду, який визнав незаконною його заяву про те, що символіка дивізії СС «Галичина» не є нацистською.

    Він зазначив, що в рішенні суду немає нічого про те, чи є символіка дивізії СС «Галичина» символікою націонал-соціалістичного тоталітарного режиму. Також він опублікував відповідне рішення у Facebook.

    «Суд вирішив, що УІНП не мав відповідати на звернення громадянина щодо приналежності цієї символіки до нацистської. Хоча як УІНП як центральний орган виконавчої влади міг не надати відповіді громадянину для мене залишається загадкою», — написав В’ятрович. 

    27 травня Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною заяву колишнього очільника Інституту нацпам’яті Володимира В’ятровича, що символіка дивізії СС «Галичина» не є нацистською, і зобов'язав Інститут «утриматися він розповсюдження таких висновків».

    Водночас судді відхили вимогу позивачки до Інституту «заборонити пропаганду символіки СС «Галичина» і офіційно спростувати заяву В’ятровича. 

    Дивізія СС «Галичина» — підрозділ у складі військ Ваффен-СС Німеччини, що існував у 1943–1945 роках і був укомплектований з українців переважно греко-католицького віросповідання. Майже усі вони були галичанами.
    Київ суд Володимир В'ятрович Друга світова війна Окружний адмінсуд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ