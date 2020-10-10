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    Windrose запускає новий рейс до Любляни

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    Windrose запускає новий рейс до Любляни

    Перельоти будуть здійснюватися двічі на тиждень

    Українська авіакомпанія «Роза вітрівWindrose запускає новий рейс до Любляни (Windrose) з 24 жовтня запускає новий рейс Київ – Любляна (Словенія).

    Про це повідомили в авіакомпанії.

    Зазначається, що перельоти будуть здійснюватися двічі на тиждень: щовівторка та щосуботи. Рейси з України в Словенію виконуватимуться на літаках Embraer-145 та ATR72-600 з аеропорту «Бориспіль».

    Окрім того, авіакомпанія пропонує транзит до Любляни зі Львова, Харкова, Дніпра та Одеси.

    У Windrose нагадують, що з 1 жовтня українці можуть перетинати кордон зі Словенією без дотримання 10-денного терміну самоізоляції за наявності негативного результату ПЦР тесту на Covid-19, зробленого не раніше ніж за 48 годин в установах чи організаціях, які знаходяться на території України, вказаних словенськими органами охорони здоров'я у відповідному переліку.

    Джерело: Укрінформ

    Київ транзит українці Словенія кордон
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