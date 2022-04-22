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    WizzAir відновила продаж авіаквитків в Україну

    Найближча дата для бронювання квитка&nbsp;&ndash; з 4 липня - WizzAir відновила продаж авіаквитків в Україну
    Найближча дата для бронювання квитка – з 4 липня
    фото з відкритих джерел

    Поки на сайті WizzAir можна забронювати квитки для вильоту з Києва та Одеси

    Авіакомпанія WizzAir відновлює продаж квитків з України вже цього літа. Літаки курсуватимуть з аеропорту Києва та Одеси. Про це свідчить інформація на сайті компанії.

    Поки в системі бронювання тільки два пункти вильоту з України – Київ і Одеса.

    Найближча дата для бронювання квитка – з 4 липня. Вартість перельоту з України в одне з європейських міст – від 300 гривень. В ціну включена одна одиниця ручної поклажі. Харчування та додаткові послуги не включені.

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    WizzAir відновила продаж авіаквитків в Україну
    WizzAir відновила продаж авіаквитків в Україну

    Нагадаємо, на початку квітня авіакомпанія Wizz Air вирішила скасувати всі свої рейси до та з Росії на період літнього сезону, а також видаляє відповідні рейси з системи бронювання.

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    Теги: росія окупанти Київ Одеса війна Wizz Air аеропорт Україна окупація #stoprussia
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    WizzAir відновила продаж авіаквитків в Україну