США запроваджують нові санкції проти 120 компаній з Росії та Білорусі

Санкції стосуватимуться організацій, які займаються оборонною, космічною та морською промисловостями

Сполучені штати Америки запроваджують нові санкції проти 120 компаній з Росії та Білорусі. Про це під час брифінгу повідомила директорка з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.

«Сьогодні ми оголосили про додаткові санкції проти російських технологічних компаній, які дозволяють Путіну вести війну вибору. Ми не дозволимо їм закуповувати західні технології та ухилятися від наших суворих санкцій... Мінторг запровадить нові санкцій, щоб послабити російський оборонний, космічний та морський сектори та додасть до списку санкцій 120 організацій з Росії та Білорусі», – повідомила Бедінгфілд.

Загалом, компанії, проти яких запроваджені санкції, не зможуть отримувати технології із США без ліцензії. За словами Бедінгфілд, у більшості, якщо й у всіх випадках, у видачі ліцензій підсанкційним організаціям буде відмовлено.

Нагадаємо, США продовжують посилювати санкції проти Росії у сфері високих технологій. Під нові обмеження потрапили 13 осіб і 21 компанія. До слова, Грузія через 36 днів війни долучилася до санкцій проти РФ.