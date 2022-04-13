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    Події в Україні

    Міноборони Росії погрожує ударами по Києву

    У Києві зберігається загроза ракетних обстрілів - Міноборони Росії погрожує ударами по Києву

    У Києві зберігається загроза ракетних обстрілів

    У РФ заявляють, що Україна нібито завдає ударів по території Росії

    Міністерство оборони Росії погрожує завдати удари по Києву. Про це заявив офіційний представник міноборони РФ Ігор Конашенков, повідомляють російські ЗМІ.

    За його словами, РФ спостерігає спроби диверсій та завдання ударів українськими військами по об'єктах на території РФ.

    «Якщо такі випадки продовжаться, то збройними силами Російської Федерації буде завдано ударів по центрах прийняття рішень, у тому числі в Києві, від чого російська армія досі утримувалася», - сказав Конашенков на брифінгу.

    Крім того, російський генерал заявив, що у Маріуполі «повністю звільнено від націоналістів морський торговельний порт».

    Як повідомлялося, в Курській області (РФ) невідомі обстріляли прикордонний пункт пропуску. Подробиць інциденту немає. Це може бути спланована провокація російських військових проти України.

    Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що жителям столиці, що виїхали з міста, ще зарано масово повертатися додому, оскільки сьогоднішня загроза ще достатньо велика. Це, по-перше, загроза ракетних обстрілів. А, по-друге, триває розмінування прилеглих територій до столиці.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    Міноборони Росії погрожує ударами по Києву