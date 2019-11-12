Нардеп Кива прийшов у Раду у масці Джокера (фото)



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Медведчуковського нардепа Іллю Ківу у масці Джокера фотографує «слуга народу» Олександр Скічко Фото: facebook.com/yan.dobronosov

Ілля Кива походив у масці Джокера по сесійній залі, потім зняв її і поклав на трибуну Верховної Ради, коли там виступав новоспечений нардеп Сергій Рудик

Депутат із фракції «Опозиційна платформа - За життя» Ілля Кива

прийшов на засідання Верховної Ради в масці Джокера - відомого кіноперсонажа з саги про Бетмена.

Джокером також називає себе пранкери, які в останні публікував свої листування з нардепами від «Слуги народу».

Киву в масці сфотографував парламентський фотокореспондент і оператор Ян Доброносов і виклав світлини у Facebook.

«Цирк? А ні парламент», - підписав світлину Доброносов.

Потім Ківа зняв маску і поклав її на трибуну Верховної Ради, коли там виступав новоспечений нардеп Сергій Рудик, який тільки 12 листопада прийняв депутатський мандат.

Фото: facebook.com/yan.dobronosov

Після того, як Рудик приніс присягу, то в Раді IX скликання стало 424 парламентарія.

Центральна виборча комісія тільки вчора, 11 листопада, зареєструвала самовисуванця Сергія Рудика обраним депутатом Верховної Ради за результатами позачергових виборах 21 липня в одномандатному виборчому окрузі №198 у Черкаській області.

До слова, раніше Кива став зіркою популярного сайту для дорослих Pornhub. Нардеп пестив себе в залі Верховної Ради. Його поведінка у парламенті надихнула Уляну Супрун на великий пост про мастурбацію.