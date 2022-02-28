«Я в плену, бать!»: Полоненому окупанту дозволили зателефонувати додому в Росію

Українські солдати дозволили полоненому російському окупанту зателефонувати батькам — той попросив допомоги

Українські солдати дозволили полоненому російському окупанту зателефонувати батькам – той попросив допомоги. Відповідне відео опублікував радник голови МВС України Антон Геращенко.

На кадрах полонений російський солдат спілкується мобільним телефоном зі своїми батьком і матір'ю.

«Я в полоні, мам», – каже один із полонених.

Варто наголосити, що коли він розповів, де він зараз перебуває, його рідні були вкрай здивовані. На їхнє питання, як він взагалі тут виявився, той відповів, що спочатку вони самі навіть не знали, куди їх разом із товаришами по службі перекидають.

Судячи з його слів, лише потім, у ході безпосередніх бойових дій він усе зрозумів. Однак при цьому він навіть не зміг розповісти батькам, у якій саме частині України (районі, місті, населеному пункті) він знаходиться.

До слова, Міноборони Росії повідомило про загиблих та поранених серед російських військових у війні з Україною.

У відомстві також повідомили про «небагатьох захоплених російських військовослужбовців».

Конкретні цифри щодо загиблих та полонених відомство чомусь не назвало.

Нагадаємо, орієнтовно 4300 російських військових загинули за три дні воєнної агресії Росії проти України.

За три дні армія РФ втратила, зокрема, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 146 танків, 706 бойових броньованих машин, 49 гармат, один ЗРК «Бук», чотири «Гради», два кораблі/катери.