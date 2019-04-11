Яценюк назвав червоні лінії для переможця президентських виборів



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Лідер партії «Народний фронт», засновник Фонду «Відкрий Україну» Арсеній Яценюк Фото: nfront.org.ua

Лідер НФ підкреслив, що демократичність виборів президента України – це не просто вибір українського народу, це ще й підтвердження того, що Україна є насправді європейською демократичною державою

Хто б не став президентом, його цілі мають співпадати з цілями, які поставив український народ: незалежність, членство в ЄС і НАТО, справедливість, економічний успіх України. Про це заявив лідер партії «Народний фронт», засновник Фонду «Відкрий Україну» Арсеній Яценюк, відкриваючи 12-й Київський безпековий форум. Про це йдеться у повідомленні на сайті НФ.

Яценюк підкреслив, що демократичність виборів президента України – це не просто вибір українського народу, «це ще й підтвердження того, що Україна є насправді європейською демократичною державою»: «Це стандарт високої якості і справжньої демократії».

«Ми гідно і достойно пройшли перший тур виборів Президента України. Ми очікуємо, що буде оголошений новий переможець в другому турі. Хто б не став президентом України, перед ним постануть неймовірні виклики», - сказав лідер «Народного фронту».

«Той, хто програє, повинен підтримати нового Президента - в тому випадку, якщо цілі нового Президента співпадають з тими цілями, які поставив український народ», - наголосив Яценюк.

Щодо цих цілей він наголосив на кількох реперних точках: «Це реперні точки не політичні. Вони ті, які народ України вистраждав. Це реперні точки і цінності, за які народ України бореться».

Фото: nfront.org.ua

«Перше – це незалежність і територіальна цілісність української держави, це її захист і оборона. Друге – це членство України в Європейському Союзі і НАТО», - підкреслив Яценюк.

Третє, на його переконання – «це справедливість у нашій державі»: «Дві українські революції були пов’язані з тим, що був наступ на ключові права і свободи людини і громадянина, на наші почуття гідності і справедливості».

Четверте, за його словами, – це «економічний успіх України і кожного українця».

Намагання порушити ці принципи, підкреслив Арсеній Яценюк, - «це червоні лінії, які ми ніколи нікому не дамо перейти».

Цьогорічний Київський безпековий форум, що проходить 11-12 квітня, зібрав рекордну кількість учасників – понад 1000. Серед них - високі представники української держави та державного керівництва, дипломатії й експертного середовища із понад 20 країн світу.

Київський безпековий форум заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році. Відтоді Форум щороку стає платформою для дискусій на високому міжнародному рівні щодо актуальних питань національної безпеки, безпекових питань Чорноморського регіону, Європи та світу.

Напередодні Яценюк розповів, чого очікувати від Київського безпекового форуму.