Київ говоритиме зі світом, - Яценюк розповів, чого очікувати від Київського безпекового форуму



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Лідер партії «Народний фронт», засновник Фонду «Відкрий Україну» Арсеній Яценюк Фото: nfront.org.ua

Цьогорічний Київський безпековий форум збере рекордну кількість учасників – понад 1000

Ніхто не здатен зупинити шлях України в ЄС і НАТО, а той, хто спробує, отримає відсіч. Про це наголосив у своєму дописі на Facebook лідер партії «Народний фронт», засновник Фонду «Відкрий Україну» Арсеній Яценюк 10 квітня напередодні відкриття Київського безпекового форуму.

12-й Київський безпековий форум, який щорічно організовується Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», відбудеться 11-12 квітня.

Яценюк підкреслив, що на цьогорічний Форум приїжджають сотні гостей: «Серед них – високі урядовці, найкращі світові експерти з міжнародних відносин, конфліктології та безпеки».

Київський безпековий форум проходитиме між першим і другим туром виборів президента. Тож, за словами Яценюка, серед головних питань дискусій будуть - якою може стати зовнішня політика України: «Як будемо захищати державу від російського ворога? Як будемо будувати відносини із союзниками?».

«Моя відповідь - проста. Ми захистили нашу незалежність і нашу свободу. Ми вступимо в Європейський союз і НАТО», - наголосив лідер «Народного фронту».

«Ніхто не здатен зупинити цей шлях. А той, хто спробує, отримає відсіч. Бо таким є стратегічний вибір українців. Це – суть наших цінностей. Це те, як рухатиметься історія», - підкреслив Арсеній Яценюк.

Назва цьогорічного Форуму - «Невтомна хвиля. Стратегічний вибір України і Заходу», нагадав він.

«Присвячуємо його всім українцям і українкам, які захищають нашу свободу.

Присвячуємо його нашим вірним друзям. Насамперед – сенатору Джону Маккейну, який вірив в Україну», - підкреслив він.

«Дивіться наш Форум. Слідкуйте за ним. Київ говоритиме зі світом», - написав Арсеній Яценюк.

Цьогорічний Київський безпековий форум збере рекордну кількість учасників – понад 1000. Серед них - високі представники української держави та державного керівництва, дипломатії й експертного середовища із понад 20 країн світу.

Київський безпековий форум заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році. Відтоді Форум щороку стає платформою для дискусій на високому міжнародному рівні щодо актуальних питань національної безпеки, безпекових питань Чорноморського регіону, Європи та світу.