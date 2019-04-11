Яценюк: Перед політиками зараз стоять абсолютно нові виклики



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Лідер партії «Народний фронт», засновник Фонду «Відкрий Україну» Арсеній Яценюк відкрив 12-й Київський безпековий форум Фото: nfront.org.ua

Лідер НФ вважає, що системні політики не знайшли на даному етапі відповіді на зміну системи

Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк заявив, що 2019-й – це рік викликів і вибору, перед політиками зараз стоять абсолютно нові виклики. Тому політик виступає за відновлення політичного лідерства на противагу популізму, йдеться у повідомленні на сайті «Народного фронту».

«Системні політики не знайшли на даному етапі відповіді на зміну системи. Я – за відновлення політичного лідерства. Я – за формулювання і за захист позиції. За те, щоб у своїй боротьбі доводити свою правоту. А не йти по шляху популізму і солодких обіцянок», - заявив лідер партії «Народний фронт», засновник Фонду «Відкрий Україну» Арсеній Яценюк, відкриваючи 12-й Київський безпековий форум.

Яценюк підкреслив, що 2019-й – це рік викликів і вибору: «В Україні проходять вибори президента країни. І ми очікуємо, що в другому турі буде оголошений переможець, і ці вибори будуть такі самі демократичні, як і в першому турі».

Крім того, після осінніх виборів до Верховної Ради України в парламенті буде нова коаліція, буде формуватися Кабінет Міністрів: «Вибори до парламенту не менш важливі, ніж вибори Президента України».

Також невдовзі відбуватимуться вибори до Європейського парламенту, після чого буде сформована нова більшість та призначена нова Європейська комісія, «що буде мати безпосередній вплив і на Україну в тому числі».

Яценюк наголосив, що з сучасних політичних процесів можна уже зробити кілька висновків: «Вважаю, що системні політики не знайшли на даному етапі відповіді на зміну системи. Ми не готові до цих нових викликів. Ми повинні відверто визнати, що така неготовність, коли ми йдемо на крок позаду змін у світі, нових технологій, нових підходів, - приводить до суттєвих змін не тільки політичного, але й ідеологічного ландшафту».

Треба зробити висновки і зі сторічної історії, адже саме цьогоріч - століття Соборності України: «Україна була об'єднана, але внаслідок роз'єднання всередині держави, відсутності політичної волі, російської агресії проти тодішньої України і невизначеності Заходу Україна втратила свою державність. Внаслідок цього російський більшовизм сформував імперію зла, що розпочала репресії і диктатуру. Імперія зла так само провокувала протистояння в світі й Другу світову війну, де Сталін і Гітлер підписували таємні пакти і меморандуми».

Фото: nfront.org.ua

«Висновок - треба вміти займати політичне лідерство. Треба вміти говорити неприємні речі. Треба мати позицію й навчитися її захищати цю позицію. Треба мати цінності. Ніколи не можна слідувати тому, що хочуть почути. Завжди треба слідувати тому, в що ти віриш і чого хочеш досягнути. І знайти в собі сили переконати. Так, у новій формі, новими методами, новими технологіями, - але з внутрішніми переконаннями, внутрішньою волею і внутрішньою силою».

Перед державою стоять ті самі виклики, які стояли сто років тому: «А перед нами як перед політиками стоять абсолютно нові виклики», - наголосив він.

«Або ми підемо в хвилю популізму і демагогії, або ми будемо стояти на своїх цінностях і будемо знати і вміти, як переконати громадян в правильності цього вибору. Це складний, але правильний шлях», - наголосив лідер «Народного фронту».

«Я – за відновлення політичного лідерства. Я – за формулювання і за захист позиції. Я за те, щоб у своїй боротьбі доводити свою правоту. А не йти по шляху популізму і солодких обіцянок», - сказав Арсеній Яценюк.

Цьогорічний Київський безпековий форум, що проходить 11-12 квітня, зібрав рекордну кількість учасників – понад 1000. Серед них - високі представники української держави та державного керівництва, дипломатії й експертного середовища із понад 20 країн світу.

Київський безпековий форум заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році. Відтоді Форум щороку стає платформою для дискусій на високому міжнародному рівні щодо актуальних питань національної безпеки, безпекових питань Чорноморського регіону, Європи та світу.

Напередодні Яценюк розповів, чого очікувати від Київського безпекового форуму.