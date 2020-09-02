Як Харків готується до зустрічі Зеленського: місцева влада фарбує пеньки та ночами укладає асфальт



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У передмісті Харкова до приїзду Зеленського пофарбували пеньки

Перед візитом президента на Харківщині терміново укладають асфальт і миють дороги

У Пісочині під Харковом перед приїздом президента Володимира Зеленського почали екстрено приводити в порядок населений пункт.

Як повідомляє Telegram-канал ВЕХА, напередодні візиту Зеленського в селищі пофарбували пеньки.

Також в населеному пункті активно миють дороги, а вночі укладали асфальт.

Візит Зеленського в Харківську область запланований на середу, 2 вересня.

Це не перший подібний інцидент, коли до приїзду президента проводять роботи з благоустрою населених пунктів. Так, в середині серпня в Херсоні вночі екстрено укладали новий асфальт перед будівлею Укрпошти, де Зеленський мав вручати машини листоношам.

На початку липня перед робочим візитом президента в Луцьку військові вигрібали воду з ям на дорогах.

В останній місяць Зеленський активно їздить українськими регіонами. 28 серпня він був на Черкащині, а 27 серпня президент перебував у Кіровоградській області.

26 серпня Зеленський перебував з робочим візитом на Дніпропетровщині. У Кривому Розі Зеленський приїхав на футбольний матч, який майже на годину було затримано, оскільки президент мав вдарити по м'ячу першим, але запізнювався. Перед цим Зеленський у Дніпрі сходив у McDonald`s. Крім того, охорона Зеленського у Дніпрі зламала ребро активістці. Активістка намагалася ближче підійти до президента, щоб поставити кілька запитань.

Перед цим у Зеленського було турне по півдню України — президент провів робочу поїздку у Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області.

У школі-інтернат в Миколаєві Зеленський пограв у баскетбол, на Херсонщині приміряв на себе роль листоноші, а в Запоріжжі (на Хортиці) погодився на небезпечний трюк. Артисти кінного театру на Хортиці розрубали огірок на долоні глави держави.

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