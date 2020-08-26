Зеленський у Дніпрі сходив у McDonald`s



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У Дніпрі президент вирішив перекусити у фаст-фуді

Глава держави у сонцезахисних окулярах і масці робив замовлення

Президент Володимир Зеленський у Дніпрі, де перебуває з робочою поїздкою, відвідав ресторан швидкого харчування у McDonald`s.

Про це у Facebook пише голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко.

«У перерві між відвідинами об'єктів зупинилися разом з головою держави Володимиром Зеленським перекусити в американському фастфуді та поспілкуватися з дніпрянами — демократично, відкрито й у дружній атмосфері», – пише Бондаренко.





Замовлення Зеленський робив у сонцезахисних окулярах та масці.

Очевидці зняли на відео процес замовлення їжі на касі, а прессекретарка Зеленського Юлія Мендель виклала фото в Instagram. «Нагетси, соуси, бургери... Буває, треба перекусити і нашвидкоруч :)» - написала Мендель.

Як відомо, сьогодні Зеленський перебуває з робочим візитом на Дніпропетровщині. Зокрема, охорона Зеленського у Дніпрі зламала ребро активістці. Активістка намагалася ближче підійти до президента, щоб поставити кілька запитань.

Минулого тижня в Зеленського було турне по півдню України — президент провів робочу поїздку у Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області.

У школі-інтернат в Миколаєві Зеленський пограв у баскетбол, на Херсонщині приміряв на себе роль листоноші, а в Запоріжжі (на Хортиці) погодився на небезпечний трюк. Артисти кінного театру на Хортиці розрубали огірок на долоні глави держави.