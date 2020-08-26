У Кривому Розі на годину затримали футбольний матч, щоб Зеленський першим вдарив по м’ячу
Зеленський зробив перший символічний удар у матчі — і тільки після цього він почався
Президент Володимир Зеленський приїхав на футбольний матч у Кривому Розі. Поєдинок було затримано, оскільки президент мав вдарити по м'ячу першим, але запізнювався.
Про це повідомляє місцеве видання 0564.ua.
26 серпня Зеленський мав відвідати матч між «Черкащиною» та «Кривбасом» — це перший для криворізької команди матч після відродження і взагалі перший матч Кубку України.
Утім на стадіон «Гірник» глава держави прибув із запізненням майже на годину, зазначає Sport.ua.
Він зробив перший символічний удар у матчі — і тільки після цього він почався.
Пізніше пресслужба Офісу президента пояснила: Зеленський затримався, бо йому терміново зателефонував державний секретар США Майк Помпео. Останній привітав Україну із 29-ою річницею незалежності й обговорив зустріч Зеленського із заступником Помпео в Кривому Розі.
«До речі, нагадаємо, що зміни в робочому графіку глав держав через термінові переговори є досить поширеною практикою, яка з розумінням сприймається будь-яким демократичним суспільством», — додали в ОП.
Як відомо, сьогодні Зеленський перебуває з робочим візитом на Дніпропетровщині. Зокрема, охорона Зеленського у Дніпрі зламала ребро активістці. Активістка намагалася ближче підійти до президента, щоб поставити кілька запитань.
Минулого тижня в Зеленського було турне по півдню України — президент провів робочу поїздку у Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області.
У школі-інтернат в Миколаєві Зеленський пограв у баскетбол, на Херсонщині приміряв на себе роль листоноші, а в Запоріжжі (на Хортиці) погодився на небезпечний трюк. Артисти кінного театру на Хортиці розрубали огірок на долоні глави держави.