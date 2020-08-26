У Кривому Розі на годину затримали футбольний матч, щоб Зеленський першим вдарив по м’ячу



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У Кривому Розі на годину затримали футбольний матч через Зеленського Фото: Офіс президента

Зеленський зробив перший символічний удар у матчі — і тільки після цього він почався

Президент Володимир Зеленський приїхав на футбольний матч у Кривому Розі. Поєдинок було затримано, оскільки президент мав вдарити по м'ячу першим, але запізнювався.

Про це повідомляє місцеве видання 0564.ua.

26 серпня Зеленський мав відвідати матч між «Черкащиною» та «Кривбасом» — це перший для криворізької команди матч після відродження і взагалі перший матч Кубку України.

Утім на стадіон «Гірник» глава держави прибув із запізненням майже на годину, зазначає Sport.ua.

Він зробив перший символічний удар у матчі — і тільки після цього він почався.

Пізніше пресслужба Офісу президента пояснила: Зеленський затримався, бо йому терміново зателефонував державний секретар США Майк Помпео. Останній привітав Україну із 29-ою річницею незалежності й обговорив зустріч Зеленського із заступником Помпео в Кривому Розі.

«До речі, нагадаємо, що зміни в робочому графіку глав держав через термінові переговори є досить поширеною практикою, яка з розумінням сприймається будь-яким демократичним суспільством», — додали в ОП.