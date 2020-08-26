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    Політика

    У Кривому Розі на годину затримали футбольний матч, щоб Зеленський першим вдарив по м’ячу

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    У Кривому Розі на годину затримали футбольний матч через Зеленського - У Кривому Розі на годину затримали футбольний матч, щоб Зеленський першим вдарив по м’ячу
    У Кривому Розі на годину затримали футбольний матч через Зеленського
    Фото: Офіс президента

    Зеленський зробив перший символічний удар у матчі — і тільки після цього він почався

    Президент Володимир Зеленський приїхав на футбольний матч у Кривому Розі. Поєдинок було затримано, оскільки президент мав вдарити по м'ячу першим, але запізнювався.

    Про це повідомляє місцеве видання 0564.ua.

    26 серпня Зеленський мав відвідати матч між «Черкащиною» та «Кривбасом» — це перший для криворізької команди матч після відродження і взагалі перший матч Кубку України.

    Утім на стадіон «Гірник» глава держави прибув із запізненням майже на годину, зазначає Sport.ua.

    Він зробив перший символічний удар у матчі — і тільки після цього він почався. 

    Пізніше пресслужба Офісу президента пояснила: Зеленський затримався, бо йому терміново зателефонував державний секретар США Майк Помпео. Останній привітав Україну із 29-ою річницею незалежності й обговорив зустріч Зеленського із заступником Помпео в Кривому Розі.

    «До речі, нагадаємо, що зміни в робочому графіку глав держав через термінові переговори є досить поширеною практикою, яка з розумінням сприймається будь-яким демократичним суспільством», — додали в ОП.

    Як відомо, сьогодні Зеленський перебуває з робочим візитом на Дніпропетровщині. Зокрема, охорона Зеленського у Дніпрі зламала ребро активістці. Активістка намагалася ближче підійти до президента, щоб поставити кілька запитань. 

    Минулого тижня в Зеленського було турне по півдню України — президент провів робочу поїздку у Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області.

    У школі-інтернат в Миколаєві Зеленський пограв у баскетбол, на Херсонщині приміряв на себе роль листоноші, а в Запоріжжі (на Хортиці) погодився на небезпечний трюк. Артисти кінного театру на Хортиці розрубали огірок на долоні глави держави.

    Володимир Зеленський стадіон
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