Військові вимітали воду з калюж. Як Луцьк готується зустрічати Зеленського (фото,відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Щоб осушити болото в ямах, воду вимітали саморобними віниками з гілок і листя Фото: 24 канал

Спочатку військові осушили ями, після чого їх залили смолою і засипали гравієм

Президент Володимир Зеленський 9 липня приїде з робочим візитом у Волинську область. Зокрема, він відвідає 204-ту Севастопольську бригаду тактичної авіації, яка зараз розташована у Луцьку. Там перед візитом президента військовим наказали вигрібати воду з калюж, які утворилися внаслідок відсутності ремонту дороги.

Військові вигрібали воду з калюж пляшками і листям, таким чином осушуючи болото, повідомляє 24 канал з посиланням на джерела з 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації.

Як повідомляє джерело, наказ дало командування частини під виглядом ремонту доріг, які не проводилися до того приблизно протягом 20 років.

Спочатку військові осушили ями, після чого їх залили смолою і засипали гравієм. Такий «ремонт» проводили на виїзді з льотного поля на КПП.

Нагадаємо, 8 липня Зеленський був на Буковині. Там він висловив здивування через те, що буковинцям доводиться проїжджати транзитом потягами через частину Молдови, аби дістатися столиці України.