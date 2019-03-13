Як перезаснувати державу? Безсмертний розказав про свій Конституційний акт



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Кандидат у президенти Роман Безсмертний Фото прес-служби Романа Безсмертного

Роман Безсмертний заявив про готовність виконати функцію перехідного президента

Кандидат у президенти Роман Безсмертний разом із групою юристів підготував Конституційний акт, який сьогодні, 13 березня, був презентований. В інтерв’ю «Главкому» Безсмертний розказав, що передбачає документ, який він пропонує.

«Йдеться про документ, який би показав дорогу, якою має йти Україна. Це напрацювання нової моделі парламентаризму, нової моделі виконавчої влади. Рухатися далі із цим двоголовим змієм (парламентсько-президентська республіка – «Главком») сенсу немає», – пояснив Безсмертний.

Політик переконаний, що в Україні має бути парламентська республіка, двопалатний парламент, єдиний центральний виконавчий орган – уряд.

«Має бути домінування місцевого самоврядування в системі і ресурсного забезпечення, майнового забезпечення, повноважень. Я готовий запропонувати відповідний документ, Конституційний акт, де чітко все це виписано. Його задача – забезпечити перехід від нинішнього броунівського руху до інституційної стабільності держави», – підкреслив кандидат у президенти.

Безсмертний пояснив, що це перехідні положення, для прийняття яких потрібне голосування двома третинами складу парламенту і не потрібна тяганина зі зверненням до Конституційного суду.

«Акт передбачає перехідний етап тривалістю в рік, за який має бути створена конституційна комісія, розроблений проект Основного закону. Далі – півроку на громадські обговорення, після чого має відбутися прийняття парламентом і винесення на референдум. Якщо парламент відмовиться, тоді президент має винести на референдум. Таким чином досягається максимальна легітимність, країна фактично перезапускається, перезасновується в усіх своїх інституціях», – наголосив Безсмертний. Він додав, що парламент, очевидно, після цього розпускається.

На питання, чи не є це утопічною ідеєю, щоб парламент сам себе обмежив у повноваженнях і терміні, політик відповів: «Тут є два варіанти. Перший – батіг, яким буде хлистати новообраний президент. Другий – отримання можливості бути «довгим» парламентом і ввійти в історію як перший двопалатний парламент». На його думку, кожні два роки має відбуватися ротація.

«Сенат же не розпускається, він ніколи не анулюється, він вічно живий», – зазначив Безсмертний.

Політик також оцінив шанси ухвалення подібного, якщо президентом стане хтось із сьогоднішніх фаворитів.

«З точки зору того, що я бачу, у них (фаворитів) навіть немає відповіді на питання «а як ви цю нову державу збудуєте?». Про перезаснування держави говорить і Тимошенко, але в неї немає перехідного періоду і відповіді на питання: як пройти цю дорогу? І як покінчити з війною? Щодо обох етапів може бути застосована перехідна юстиція», – зауважив Безсмертний.

Він уточнив, що Конституційний акт передбачає перехідного президента.

Безсмертний також додав, що готовий виконати функцію перехідного президента.

На питання «Главкома», чи наскільки має бути деталізована нова Конституція, політик відповів, що категорично проти цього.

«В Конституції ключовою частиною мають бути права людини. Що стосується органів влади і так далі, це має бути означене, а детально виписано в законах», − резюмував Безсмертний.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія затвердила форму і текст виборчого бюлетеня на чергових виборів президента України 31 березня 2019 року для голосування в день виборів та форму виборчого бюлетеня для повторного голосування.